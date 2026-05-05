حدث منذ قليل .. تعرض محمد الغازي حكم مباراة الزمالك وسموحة لحادث سير على الطريق

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 08:19 مساءً - شهد الطريق السريع المتجه صوب مدينة الإسكندرية حادث سير مروري تعرضت له السيارة التي تقل طاقم التحكيم المكلف بإدارة مواجهة الزمالك وسموحة في الدوري المصري والتي يقود صافرتها محمد الغازي.
كانت السيارة تضم كلاً من حكم تقنية الفيديو محمد الشناوي وحكم الساحة محمد الغازي، حيث وقع التصادم أثناء توجههما لتأدية مهمتهما، مما أثار حالة من القلق المؤقت في الوسط الرياضي، إلا أن المصادر أكدت على ان حالتهم بخير وقاموا بتغيير السيارة فى طريقهم إلى ستاد برج العرب حيث يقام اللقاء المرتقب.
الزمالك يتحدى سموحة
ويحل فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال ضيفاً ثقيلا في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على نظيره فريق سموحة على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج بدوري نايل.
ويدير محمد الغازي مواجهة سموحة ويعاونه مساعد أول: يوسف البساطي ،مساعد ثاني: محمد الزناري،حكم رابع: مصطفى عثمان،حكم فيديو: محمد علي الشناوي،حكم فيديو مساعد: أحمد صلاح ، وحكم فيديو مساعد ثاني: محمد أحمد الشناوي
وتغلب الزمالك هذا الموسم على طلائع الجيش وزد وبيراميدز تحت إدارة تحيكيمة لمحمد الغازي بجانب الفوز في دور الـ 32 من كأس مصر على بلدية المحلة.
أرقام محمد الغازى مع الزمالك
يخوض الحكم محمد الغازى مباراته رقم 6 للزمالك و6 حيث سبق له إدارة 5 مباريات للزمالك، نجح خلالها الفريق الأبيض في تحقيق الفوز بجميعها دون أي تعثر.