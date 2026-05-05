حدث منذ قليل .. تعرض محمد الغازي حكم مباراة الزمالك وسموحة لحادث سير على الطريق

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 08:19 مساءً - شهد الطريق السريع المتجه صوب مدينة الإسكندرية حادث سير مروري تعرضت له السيارة التي تقل طاقم التحكيم المكلف بإدارة مواجهة الزمالك وسموحة في الدوري المصري والتي يقود صافرتها محمد الغازي.

كانت السيارة تضم كلاً من حكم تقنية الفيديو محمد الشناوي وحكم الساحة محمد الغازي، حيث وقع التصادم أثناء توجههما لتأدية مهمتهما، مما أثار حالة من القلق المؤقت في الوسط الرياضي، إلا أن المصادر أكدت على ان حالتهم بخير وقاموا بتغيير السيارة فى طريقهم إلى ستاد برج العرب حيث يقام اللقاء المرتقب.