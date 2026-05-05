النائب حازم الجندي: اتصال الرئيس السيسي بمحمد بن زايد رسالة تأكيد على وحدة المصير والدم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 08:19 مساءً - أكد النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أهمية الاتصال الهاتفي الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع شقيقه الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، وما حمله من رسالة سياسية عربية قوية لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الخليج العربي .

وأوضح النائب حازم الجندي في بيان له اليوم، أن موقف مصر الرافض للعدوان الإيراني الأخير على المنطقة العربية ومن بينها استهداف الأراضي الإماراتية ليس مجرد موقفًا دبلوماسيًا، بل تأكيد على وحدة المصير والدم التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية تعيد التأكيد في كل محفل على ثوابت الدولة المصرية تجاه أشقائها بالمنطقة العربية والخليجية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تضامن مصر الكامل مع الإمارات يعكس قوة الروابط التاريخية والجغرافية، وهي خطوة تبرهن على أن القاهرة هي الشقيقة الكبرى والقوة الداعمة لاستقرار المنطقة العربية، وتؤكد أن التدخلات الإقليمية ومحاولات الاستهداف التي طالت الإمارات وغيرها من الدول الشقيقة تتطلب اصطفافًا عربيًا وموقفًا موحدًا لحماية مقدرات الشعوب.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة وتجنب التصعيد، كونها تؤكد للجميع أن المنطقة لا تحتمل مزيدًا من الصراعات التي تعطل قطار التنمية، وتؤكد أيضًا أن أمن الإمارات هو جزء أصيل ولا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن أي مساس بسيادة الإمارات هو تهديد مباشر لمصالح المنطقة بأسرها، وهو ما لن تسمح به مصر تحت أي ظرف من الظروف .