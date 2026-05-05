رئيس النواب يستعرض رد التأمينات بشأن تعطل منظومة المعاشات .. اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 08:19 مساءً - استعرض المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، رد رئيس هيئة التأمين الاجتماعي حول تعطل منظومة المعاشات، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإشارة إلى ما أثاره عدد من حضراتكم بجلسة المجلس المعقودة أمس الإثنين 4 مايو أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العامة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيما يتعلق بتعطل منظومة التأمينات الاجتماعية.

وأضاف ورد إليَّ صباح اليوم كتاب من اللواء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يشير فيه إلى أنه كان يوجد نظامي معلومات منفصلين لصندوقي المعاشات (الحكومي- القطاع العام والخاص) ومضى على هذين النظامين ما يزيد على أربعين سنة، ونتيجة تقادمهما وعدم تحديثهما طوال هذه المدة، فضلاً عن عدم توفر الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع هذه الأنظمة فقد أدى الأمر إلى استحالة الاستمرار في هذه الأنظمة.

إطلاق منظومة التحول الرقمي وإنشاء قاعدة بيانات موحدة

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن رئيس الهيئة أكد في كتابه إلى أنه تم إطلاق منظومة التحول الرقمي اعتباراً من 24 فبراير الماضي، وذلك بهدف دمج الصندوقين وإنشاء قاعدة بيانات موحدة وتطبيق معايير الحوكمة بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحييد العنصر البشري وتحقيق الشمول المالي والسيطرة على كافة عناصر النظام منعاً للتحايل والانحرافات والتوسع تدريجياً في تقديم الخدمات الرقمية ، فضلًا عن إتاحة بيانات صحيحة وموثوقة، ودعم متخذي القرار على مستوى الدولة، وتمهد الطريق في استخدام الذكاء الاصطناعي في اداء الخدمات التامينية، من خلال نقل البيانات من الأنظمة القديمة إلى قاعدة البيانات الموحدة، وتم التشغيل الفعلي للمنظومة منذ 29 مارس الماضي وذلك بعد إجراء تشغيل تجريبي لمدة سنة ونصف على المنظومة الجديدة وتدريب أكثر من 14600 من العاملين عليها مضيفا، وقد شهد الأسبوع الأول من إطلاق المنظومة استمرار أداء الخدمة دون توقف مع وجود بطئ في أداء المنظومة، الأمر الذي أدى إلى حدوث تكدس وتزاحم بمكاتب التأمينات والمعاشات، ومنذ يوم 23 أبريل تم انتظام العمل بالسرعات المطلوبة.

مليون و52 ألف طلب مستلمة من الجمهور منذ 24 فبراير

وتابع قائلا كما أرفق رئيس الهيئة في كتابه بياناً بحجم الأعمال المنفذة على المنظومة منذ 24 فبراير وحتى أمس، حيث تبين من هذا البيان أن عدد الطلبات المستلمة من الجمهور بلغ نحو مليون و52 ألف طلب، وتم إنجاز منها نحو 420 ألف طلب، وبلغ عدد الطلبات تحت التنفيذ نحو 673 ألف طلب.



ولفت إلى أن رىيس إلهيئة أشار إلى أنه سيتم الانتهاء من جميع التراكمات في فترة لن تزيد على شهر وبعدها سيتم الانتهاء من جميع الخدمات خلال 24 ساعة من الاستلام، وأكد أنه تم تنفيذ صرفية المعاشات الشهرية لشهر مايو الجاري من المنظومة الجديدة.

ووجه المستشار هشام بدوي الشكر لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لسرعة استجابته لتساؤلات واستفسارات السادة أعضاء المجلس، مضيفا حرصتُ على أن أعرض هذا البيان عليكم لتوضيح الصورة كاملة أمام المجلس الموقر وأمام الرأي العام عن موقف المنظومة الجديدة للتأمينات والمعاشات، كونها تهم قطاعاً كبيراً من الشعب المصري وعلى رأسهم أصحاب المعاشات الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير.