رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكويتى يبحث مع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 08:18 مساءً - بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكويتى الشيخ حمود مبارك الحمود الصباح اليوم الثلاثاء مع سفير جمهورية مصر العربية لدى البلاد محمد أبو الوفا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطيران المدني.

وقالت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم أثناء اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين الكويت ومصر وبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية في مجالات النقل الجوي والخدمات التشغيلية بما يسهم في دعم حركة السفر وتبادل الخبرات.

وأضافت أنه تم كذلك مناقشة آفاق تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بمستوى الخدمات في قطاع الطيران المدني وفق أفضل المعايير الدولية.

وأفادت بأن الجانبين أكدا أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات بما يعزز كفاءة قطاع الطيران المدني ويدعم نموه في البلدين.