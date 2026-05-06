برلماني: مصر داعم رئيسي للأشقاء العرب والعلاقات المصرية الإماراتية راسخة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 مايو 2026 02:18 مساءً -

أكد الدكتور حسام خليل عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الموقف المصري الداعم لدولة الإمارات العربية الشقيقة ضد الاعتداءات الإيرانية، هو موقف مصري ثابت وراسخ تجاه جميع القضايا والدول العربية، وأن أمن واستقرار الدول العربية لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأضاف النائب حسام خليل، أن تأكيد القيادة السياسية في مصر وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، رسالة واضحة بأن مصر تقف إلى جانب أشقائها من الدول العربية ضد أي أخطار أو تهديدات خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات.

وشدد النائب حسام خليل، على ضرورة دعم المجتمع الدولي والقوى الكبرى للموقف المصري الرامي إلى ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة والسعي لتجنب تصعيدها، نظرا لما يترتب عليها من تداعيات صعبة على أمن واستقرار المنطقة، فضلاً عن التداعيات الاقتصادية التي طالت جميع الدول.

وأوضح النائب حسام خليل، أن استمرار الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط على ما هي عليه الآن وسط مخاوف من تجدد الحرب الأمريكية الإيرانية، يضع المنطقة بأكملها أمام تحدِ خطير، في ظل التداعيات الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي أفرزتها الحرب وتضررت بسببها جميع دول المنطقة والعالم أجمع.

وأشار النائب حسام خليل، إلى أن الدولة تبذل جهودًا مضاعفة لمحاولة تخفيف الآثار الاقتصادية السلبية للحرب الأمريكية الإيرانية، من خلال عدد من الإجراءات المرنة التي تضمن توافر السلع والخدمات بكميات كبيرة وأسعار مناسبة في السوق المحلي لتلبية احتياجات المواطنين، كما تم تنفيذ العديد من الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة في ظل تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار عالميًا.