احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 01:24 صباحاً - أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، قرارًا بشأن إجراء حركة تغييرات وتنقلات موسعة بين عدد من قيادات المحليات ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

جاء ذلك في إطار خطة المحافظة لإعادة توزيع القيادات التنفيذية والاستفادة من الخبرات الإدارية بما يحقق رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الجيزة يكلف محمود فؤاد برئاسة حى العجوزة

وتضمن قرار محافظ الجيزة رقم 429 لسنة 2026، نقل محمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور للعمل رئيسًا لحي العجوزة.

وشملت الحركة تكليف سلامة محمد برئاسة مركز ومدينة منشأة القناطر، وأمير عباس برئاسة مركز ومدينة الحوامدية، وطه عبد الصادق برئاسة حي بولاق الدكرور، وباسم حمدي برئاسة حي إمبابة.

وتضمنت الحركة تكليف وليد محمود برئاسة حي المنيرة الغربية، وعبد الخالق عوض برئاسة مركز ومدينة كرداسة، وبشير عبد الباسط برئاسة مركز ومدينة البدرشين، ومحمود زين شنب برئاسة مركز ومدينة أبو النمرس، ومعاوية أحمد حسن برئاسة مركز ومدينة العياط.

وأوضح محافظ الجيزة أن الحركة استهدفت تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة، موجهًا بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستجابة الفورية لمطالب وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.