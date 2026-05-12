جوارديولا يكشف لـ"ESPN" سبب بقاء مرموش احتياطيا في السيتي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 12:30 صباحاً - كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن السبب في عدم الاعتماد على عمر مرموش أساسيا في معظم فترات الموسم.

وقال بيب جوارديولا، إنه ينتظر دورا رئيسيا للدولي المصري عمر مرموش في المرحلة الحاسمة والمتبقية من الموسم الحالي، وأضاف مدرب السيتي في تصريحات أبرزتها شبكة "ESPN": "لقد تحدثنا عدة مرات، أعلم أن الأمر ليس سهلا عليهم، لكنني متأكد تماما من أنهم سيلعبون في المباريات المقبلة".

وتابع: "أريد تدوير الفريق، لأنه بخلاف ذلك لن نتمكن من الوصول لنهائي الكأس أو مواجهة بورنموث بجاهزية بدنية كافية.. خاصة عمر، الأمر ليس سهلا لأنك عادة ما تريد مهاجما واحدا فقط، هو مهاجم حقيقي لكن لدينا إيرلينج هالاند في الفريق".

واختتم المدرب الإسباني تصريحاته : "هالاند مهم جدا بالنسبة لنا، لكن مساهمة مرموش، بالنظر لعدد الأهداف مقارنة بعدد الدقائق التي لعبها، تعد مرتفعة للغاية".