وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب الناشئين لرفع الأثقال بعد تحقيق نتائج مميزة في بطولة العالم بالإسماعيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 12:30 صباحاً - هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للناشئين لرفع الأثقال بعد النتائج المتميزة التي حققوها خلال منافسات بطولة العالم للناشئين لرفع الأثقال، والتي أقيمت بمحافظة الإسماعيلية خلال الفترة من 2 وحتى 8 مايو 2026، بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى الفني والبدني الذي ظهر به لاعبو المنتخب الوطني، مؤكداً أن النتائج المحققة تعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة رفع الأثقال المصرية، وجهود الأجهزة الفنية والإدارية في إعداد جيل جديد قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات الدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة استمرار الوزارة في دعم المنتخبات الوطنية وتوفير أفضل برامج الإعداد والرعاية للأبطال الرياضيين، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر في مختلف المحافل الدولية.

وأسفرت نتائج البطولة عن تحقيق عدد من الميداليات المتنوعة، حيث حققت اللاعبة بسمة رمضان عبدالوهاب الميدالية البرونزية في الكلين والنطر لوزن 53 كجم.

كما حصد اللاعب السيد علي عطية 3 ميداليات برونزية في منافسات الخطف والكلين والمجموع لوزن 65 كجم، فيما نجح اللاعب علي عبدالراضي محمد في التتويج ببرونزية الخطف لوزن 79 كجم، إلى جانب تحقيق 3 أرقام عالمية للشباب.

وتمكن اللاعب عبدالرحمن حسن متولي من حصد 3 ميداليات ذهبية في منافسات الخطف والكلين والمجموع لوزن 79 كجم، بينما أحرزت اللاعبة رحمة أحمد عبدالرزاق الميدالية الذهبية في منافسات الخطف لوزن 86 كجم.

وشهدت البطولة مشاركة مميزة للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، حيث مثل اللاعب عبدالرحمن حسن متولي المشروع القومي بالقليوبية، فيما مثلت اللاعبة رحمة أحمد عبدالرزاق المشروع القومي بالإسماعيلية، كما شارك عدد من اللاعبين من المؤسسة العسكرية بالإسكندرية والإسماعيلية.

وعلى مستوى الترتيب العام، حقق المنتخب الوطني كأس المركز الثاني للناشئين برصيد 427 نقطة من بين 42 دولة مشاركة، كما حقق المنتخب كأس المركز الثالث للناشئات برصيد 411 نقطة من بين 37 دولة مشاركة، بينما جاء ترتيب الميداليات في المركز الرابع بإجمالي 4 ميداليات ذهبية و5 ميداليات برونزية.