ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 مايو 2026 02:18 مساءً - استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية بلغت أكثر من (5) ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.