تصعيد باسم حمدى رئيسا لحى إمبابة.. تغييرات جديدة لقيادات أحياء ومراكز الجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 01:24 صباحاً - اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، حركة تغييرات وتنقلات موسعة بين عدد من قيادات المحليات ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

وتضمن قرار محافظ الجيزة رقم 429 لسنة 2026، تصعيد باسم حمدي محمود محمود نائب رئيس حي الهرم لقطاع هضبة الأهرام لتولي رئاسة حي إمبابة.

وشملت الحركة تكليف سلامة محمد برئاسة مركز ومدينة منشأة القناطر، وأمير عباس برئاسة مركز ومدينة الحوامدية، وطه عبد الصادق برئاسة حي بولاق الدكرور، ومحمود فؤاد برئاسة حي العجوزة.



وتضمنت الحركة تكليف وليد محمود برئاسة حي المنيرة الغربية، وعبد الخالق عوض برئاسة مركز ومدينة كرداسة، وبشير عبد الباسط برئاسة مركز ومدينة البدرشين، ومحمود زين شنب برئاسة مركز ومدينة أبو النمرس، ومعاوية أحمد حسن برئاسة مركز ومدينة العياط.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحركة استهدفت تصعيد الكفاءات وتمكين القيادات المتميزة، إلى جانب دعم الوحدات المحلية بعناصر جديدة، بما ينعكس إيجابًا على رفع كفاءة الخدمات وتعزيز سرعة الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين.

وشدد المحافظ على القيادات التنفيذية ببذل أقصى جهد والتواجد الميداني المستمر لمتابعة تكليفات العمل والتعامل الفوري مع مخالفات البناء والاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، مع التأكيد على أن الأداء سيخضع للتقييم بشكل دوري.