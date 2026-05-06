التحقيق فى واقعة جمع سيدة بالإسماعيلية لتبرعات بعد ادعاء إصابتها بالسرطان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 مايو 2026 09:30 مساءً - توافد عددا من المواطنين المتضررين إلى جهات التحقيق بمحافظة الإسماعيلية، وحرروا بلاغات رسمية ضد سيدة، متهمين إياها بالحصول على تبرعات مالية منهم بطرق احتيالية.

فحص البلاغات وجمع التحريات اللازمة

وبدأت الجهات المختصة فحص البلاغات وجمع التحريات اللازمة، إلى جانب مراجعة التحويلات المالية والمستندات المرتبطة بالواقعة، للوقوف على حجم الأموال التي تم جمعها.

كما قررت الأجهزة الأمنية عرض المتهمة وزوجها على جهات التحقيق، على خلفية اتهامهما بالاشتراك في واقعة ادعاء المرض بغرض جمع التبرعات.

ومن المنتظر أن تستمع النيابة العامة إلى أقوال مقدمي البلاغات، ومواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة التي أعادت فتح ملف استغلال المشاعر الإنسانية في عمليات النصب والاحتيال.

أكثر الوقائع التى أثارت الجدل

وتعتبر هذه الواقعة من أكثر الوقائع التي أثارت الجدل بمحافظة الإسماعيلية، كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل قضية احتيال واسعة، بطلتها سيدة ادعت إصابتها بمرض السرطان، واستغلت حالتها الإنسانية المزعومة لجمع تبرعات مالية من المواطنين دون وجه حق.

بداية القصة

البداية جاءت مع رصد الجهات المعنية تداول مقاطع فيديو ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب ظهور السيدة في أحد البرامج التلفزيونية، حيث ظهرت في حالة إنسانية مؤثرة تستغيث لتوفير نفقات علاجها، وهو ما دفع إحدى الصحفيات إلى التقدم ببلاغ رسمي تتهمها فيه باستغلال تلك المزاعم لجمع الأموال.

وكشفت التحريات أن المتهمة، ربة منزل تقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، وأنها دأبت على نشر محتوى تدعي خلاله خضوعها للعلاج الكيماوي ومعاناتها من أورام سرطانية، بهدف استدرار تعاطف المواطنين.

تكثيف التحريات

ومع تصاعد الشكوك، كثّفت الأجهزة الأمنية تحرياتها خلال الأيام الماضية، خاصة بعد انتشار استغاثات واسعة لجمع تبرعات لصالحها، قبل أن تتكشف مؤشرات تشير إلى عدم صحة تلك الادعاءات.

ضبط المتهمة

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة، فيما أشارت مصادر إلى أنها قامت أيضًا بتسليم نفسها للجهات الأمنية، وبمواجهتها أقرت بقيامها بجمع أموال بدعوى المرض، مبررة ذلك بشعورها بآلام دفعتها للاعتقاد بإصابتها، إلا أنها عجزت عن تقديم أي تقارير أو مستندات طبية تثبت صحة أقوالها.