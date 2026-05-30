باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 11:18 مساءً - نجح فريق باريس سان جيرمان في الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي بعد فوزه على نظيره أرسنال بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقت الاصلي والاضافي ، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

تقدم أرسنال عن طريق هافيرتز في الدقيقة 6، وتعادل باريس سان جيرمان عن طريق عثمان ديمبلي في الدقيقة 66 من ركلة جزاء، ولجأ الفريقان لركلات الترجيح، ونجح فريق باريس سان جيرمان في إحراز 4 ركلات، بينما أحرز لاعبو أرسنال 3 ركلات، لتنتهي المباراة بفوز باريس سان جيرمان 5-4 والحصول على لقب دوري أبطال أوروبا.

تشكيل باريس سان جيرمان

في حراسة المرمى: ماتفي سافونوف

في خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليان باتشو، نونو مينديز

في خط الوسط: فابيان رويز، فيتينيا، جواو نيفيز

في خط الهجوم: عثمان ديمبلي، كفاراتسخيليا، ديزيري دوي.

تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: موسكيرا، ويليام ساليبا، جابرييل ماجالهايس، هينكابي

خط الوسط: ديكلان رايس، مايلز لويس سكيلي، مارتن أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، كاي هافيرتز

باريس سان جيرمان ضد أرسنال

وكان باريس سان جيرمان قد شق طريقه نحو النهائي بعد تجاوز عقبات قوية في الأدوار السابقة، حيث أطاح بليفربول في ربع النهائي، ثم تخطى تشيلسي في دور الـ16، قبل أن يتفوق على موناكو في الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية، ليؤكد جاهزيته الكاملة للنهائي المرتقب.

ونجح المدرب الإسباني لويس إنريكي في كتابة فصل جديد من النجاح مع نادي باريس سان جيرمان، بعدما رسّخ حضوره كأحد أبرز المدربين الذين مروا على الفريق الباريسي منذ توليه القيادة الفنية في صيف عام 2023، بعدما حقق لقبا جديدا من خلال التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في مسيرته مع النادي.