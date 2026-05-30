جيش الاحتلال: أهداف العملية البرية بلبنان إقامة خط دفاعى على الحدود

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 10:24 مساءً - نقل موقع واللا عن ضباط كبار بالجيش الإسرائيلى أن أهداف العملية البرية في لبنان إقامة خط دفاعي على الحدود لمنع إطلاق النار أو إحباط أي محاولات تسلل.

كما نقل الموقع عن ضابط رفيع في القيادة الشمالية بالجيش الإسرائيلى قوله إن حزب الله يحاول إعادة بناء قدراته بما في ذلك محاولات التسلل.

وأفاد الضابط بأن رئيس الأركان وجه بإعطاء الأولوية لملاحقة قوة الرضوان التابعة لحزب الله.

وأضاف أن الجيش ينفذ عمليات إغارة تتجاوز الخط الأصفر بهدف دفع "العدو" إلى التراجع لترسيخ الدفاع داخل منطقة الخط الأصفر بشكل أفضل.

من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش أبلغ صباح اليوم مسؤولين في السلطات المحلية بشمال إسرائيل أن إطلاق الصواريخ من المتوقع أن يستمر طوال اليوم.