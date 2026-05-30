تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات بكأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 10:24 مساءً - يقود حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، الفراعنة في مهمة تاريخية بكأس العالم 2026، والذي يقام بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يستعد منتخب الفراعنة لخوض منافسات المجموعة السابعة.

قائمة المنتخب

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، قائمة اللاعبين النهائية التي تضم 26 لاعبا لبطولة كأس العالم 2026 وجاءت القائمة كالتالي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم، بينما خرج من قائمة المنتخب اللاعب أقطاي عبد الله.

مواعيد مباريات مصر فى كأس العالم بتوقيت القاهرة

يواجه المنتخب الوطني تحديات قوية فى هذه المجموعة التي تضم منتخبات بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا، إليكم المواعيد النهائية بتوقيت القاهرة (EET/CAT):

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

قرعة كأس العالم ومجموعة مصر

وأسفرت مراسم سحب قرعة بطولة كأس العالم 2026 التى أقيمت فى مركز جون كينيدي للفنون في العاصمة الأمريكية واشنطن، عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة السابعة.

مجموعة مصر في كأس العالم

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.