مسؤولو الفيدرالي الأمريكي يلمحون إلى احتمالات رفع الفائدة للحد من مخاطر التضخم

مسؤولو الفيدرالي الأمريكي يلمحون إلى احتمالات رفع الفائدة للحد من مخاطر التضخم

جيش الاحتلال: أهداف العملية البرية بلبنان إقامة خط دفاعى على الحدود

جيش الاحتلال: أهداف العملية البرية بلبنان إقامة خط دفاعى على الحدود

ضبط فنانة إستعراضية بجنوب سيناء لنشرها مقاطع فيديو تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء

ضبط فنانة إستعراضية بجنوب سيناء لنشرها مقاطع فيديو تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء

تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات بكأس العالم 2026

تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات بكأس العالم 2026

تفاصيل موقف الأهلي من تجديد عقد إمام عاشور

تفاصيل موقف الأهلي من تجديد عقد إمام عاشور

غيابات آرسنال وباريس سان جيرمان في نهائي دوري...

غيابات آرسنال وباريس سان جيرمان في نهائي دوري...

قائمة المعلقين كاملة.. معلق مباراة باريس سان جيرمان...

قائمة المعلقين كاملة.. معلق مباراة باريس سان جيرمان...

أبراج الأحد 31 مايو 2026 العامة في الحب والعمل والصحة

أبراج الأحد 31 مايو 2026 العامة في الحب والعمل والصحة

الداخلية: إنقاذ شخص حاول الانتحار فى الإسكندرية.. وتبين ظهور علامات عدم الإتزان عليه

الداخلية: إنقاذ شخص حاول الانتحار فى الإسكندرية.. وتبين ظهور علامات عدم الإتزان عليه

أرسنال يتقدم بالهدف الأول فى شباك باريس سان جريمان فى دوري أبطال أوروبا

أرسنال يتقدم بالهدف الأول فى شباك باريس سان جريمان فى دوري أبطال أوروبا

الرئيسية أخبار مصرية

تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات بكأس العالم 2026

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات بكأس العالم 2026

تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات بكأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 10:24 مساءً - يقود حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، الفراعنة في مهمة تاريخية بكأس العالم 2026، والذي يقام بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يستعد منتخب الفراعنة لخوض منافسات المجموعة السابعة.

 

 

 

قائمة المنتخب

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، قائمة اللاعبين النهائية التي تضم 26 لاعبا لبطولة كأس العالم 2026 وجاءت القائمة كالتالي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم، بينما خرج من قائمة المنتخب اللاعب أقطاي عبد الله.

 

 

 

مواعيد مباريات مصر فى كأس العالم بتوقيت القاهرة

يواجه المنتخب الوطني تحديات قوية فى هذه المجموعة التي تضم منتخبات بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا، إليكم المواعيد النهائية بتوقيت القاهرة (EET/CAT):

 

 

 

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

 

 

 

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

 

 

 

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

 

 

 

قرعة كأس العالم ومجموعة مصر

وأسفرت مراسم سحب قرعة بطولة كأس العالم 2026 التى أقيمت فى مركز جون كينيدي للفنون في العاصمة الأمريكية واشنطن، عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة السابعة.

 

 

 

مجموعة مصر في كأس العالم

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

 

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إخترنا لك

أنهى حياته بعد قتل زوجته.. تشريح جثامين زوجين بالشرقية

أخبار ذات صلة

0 تعليق