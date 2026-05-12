إقرأ ايضا مدبولي: التوسع في الطاقة المتجددة داخل المصانع خطوة لدعم التنافسية وخفض الانبعاثات

نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس هيئة الاستثمار: خطة جديدة للتحول من الترويج العام إلى الاستهداف المباشر للشركات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 مايو 2026 02:01 صباحاً - دوت الخليج_ عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا موسعًا مع قيادات قطاع الترويج بالهيئة، لمتابعة خطط العمل الحالية وربطها بتحقيق مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير أدوات الترويج للاستثمار.

وأكد الدكتور محمد عوض أهمية دور قطاع الترويج في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنموية وزيادة تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.

ووجّه الرئيس التنفيذي للهيئة باستحداث آليات مبتكرة لجذب الاستثمارات من الخارج، من خلال إطلاق مبادرات جديدة تستهدف تحسين الصورة الذهنية لمناخ الاستثمار في مصر، إلى جانب إعداد محتوى ترويجي متكامل قائم على البيانات والمؤشرات الاقتصادية، يبرز الحوافز والفرص الاستثمارية في الاقتصاد المصري.

واستعرض الدكتور محمد عوض خلال الاجتماع القطاعات الاقتصادية الأكثر جاهزية وجاذبية للاستثمار خلال المرحلة الحالية، موضحًا ما تتمتع به من مزايا تنافسية وفرص نمو واعدة تسهم في تعظيم القيمة المضافة وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل مستدامة.

وشدد على ضرورة وضع آلية واضحة ومنظمة للتواصل والمتابعة مع كل شركة أو مستثمر مستهدف، مع رصد تطورات بيئة الاستثمار العالمية بشكل مستمر، وتقديم الدعم اللازم في مختلف المراحل، وصولًا إلى تحويل الفرص الاستثمارية إلى استثمارات فعلية على أرض الواقع.

كما ناقش الاجتماع مستهدفات قطاع الترويج خلال الفترة المقبلة، إلى جانب التحديات الحالية والحلول المقترحة للتغلب عليها، مع التأكيد على أهمية تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأكد الدكتور محمد عوض دعمه الكامل لقطاع الترويج والعاملين به، وحرصه على رفع مستوى الرضا الوظيفي وتعزيز بيئة العمل داخل الهيئة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس هيئة الاستثمار: خطة جديدة للتحول من الترويج العام إلى الاستهداف المباشر للشركات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.