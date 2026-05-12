نعرض لكم الان تفاصيل خبر أرامكو تتوقع خسارة سوق النفط 100 مليون برميل أسبوعيًا حال استمرار اضطرابات مضيق هرمز من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 مايو 2026 02:01 صباحاً - _ قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية اليوم الاثنين، إن سوق النفط قد تخسر نحو 100 مليون برميل أسبوعيًا إذا استمرت الاضطرابات في مضيق هرمز بالمستوى الحالي وظل المضيق مغلقًا.

وأضاف الناصر: «نتوقع استمرار ترشيد الطلب ما دام انقطاع الإمدادات عبر مضيق هرمز مستمرًا، وإذا استؤنفت حركة التجارة والشحن بشكل طبيعي، فإننا نتوقع عودة قوية جدًا لنمو الطلب».

ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.