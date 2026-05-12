وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه بنيروبى فرص تطوير التعاون فى المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 11:18 صباحاً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بعدد من وزراء الخارجية المشاركين على هامش قمة أفريقيا–فرنسا المنعقدة في نيروبي يوم الإثنين ١١ مايو، جاء من بينهم كل من السيد موساليا مودافادي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بجمهورية كينيا، والسيد جان نويل بارو وزير خارجية فرنسا.

وشهد اللقاء الجانبى تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والأفريقية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها دعم السلم والأمن والاستقرار في القارة، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وتنسيق المواقف إزاء مختلف القضايا المطروحة على الأجندة الأفريقية والدولية.