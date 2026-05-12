وزير الخارجية المصري يناقش القضايا الأفريقية المشتركة مع نظرائه الأفارقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 11:18 صباحاً - على هامش قمة أفريقيا–فرنسا المنعقده في نيروبي، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج فى لقاءات جانبية بكل من السيد الحاجي موسى كابا وزير خارجية سيراليون، والسيدة سارة بيسولو نيانتي وزيرة خارجية ليبيريا، والسيدة سيلما أشيبي-موسافي وزيرة خارجية ناميبيا، والسيدة بيانكا أوجوكوو وزيرة خارجية نيجيريا.

تناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الشقيقة، والبناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب بحث فرص تطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.