وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية لتعزيز التعاون الثنائي

وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية لتعزيز التعاون الثنائي

منال عوض تتابع موقف تشغيل مشروعات الإدارة المحلية بقرى "حياة كريمة"

منال عوض تتابع موقف تشغيل مشروعات الإدارة المحلية بقرى "حياة كريمة"

كينيا: بدء توافد القادة المشاركين بالقمة الأفريقية الفرنسية فى نيروبي

كينيا: بدء توافد القادة المشاركين بالقمة الأفريقية الفرنسية فى نيروبي

مباحثات مصرية سيشلية لتعزيز التعاون الثنائي خلال قمة نيروبي

مباحثات مصرية سيشلية لتعزيز التعاون الثنائي خلال قمة نيروبي

نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يناقش مع البنك الدولي تطوير إدارة الاستثمارات العامة والشركات المملوكة للدولة

نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يناقش مع البنك الدولي تطوير إدارة الاستثمارات العامة والشركات المملوكة للدولة

وزير الخارجية المصري يناقش القضايا الأفريقية المشتركة مع نظرائه الأفارقة

وزير الخارجية المصري يناقش القضايا الأفريقية المشتركة مع نظرائه الأفارقة

الرئيس السيسى يتوجه بالعزاء فى وفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة.. ويؤكد: قدم أعمالًا فنية قيّمة

الرئيس السيسى يتوجه بالعزاء فى وفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة.. ويؤكد: قدم أعمالًا فنية قيّمة

وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه بنيروبى فرص تطوير التعاون فى المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية

وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه بنيروبى فرص تطوير التعاون فى المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية

الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بعد...

الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بعد...

تصريح مهم من وزير التعليم المصري لطلاب الثانوية...

تصريح مهم من وزير التعليم المصري لطلاب الثانوية...

الرئيسية أخبار مصرية

وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية لتعزيز التعاون الثنائي

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية لتعزيز التعاون الثنائي

وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية لتعزيز التعاون الثنائي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 11:18 صباحاً -  

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين ١١ مايو، بالسيدة تيريز فاجنر، وزيرة خارجية جمهورية الكونجو الديمقراطية، على هامش قمة أفريقيا–فرنسا، حيث أكد وزير الخارجية الاعتزاز بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وما شهدته من تطور ملموس خلال السنوات الأخيرة، معربًا عن التطلع لمواصلة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتنموية، مشيراً إلى التحضيرات الجارية لانعقاد منتدى العلمين أفريقيا المقرر عقده بمدينة العلمين شهر يونيو المقبل على هامش القمة التنسيقية لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي.

 

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في شرق الكونجو الديمقراطية، حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل لكافة جهود الوساطة الإقليمية والدولية الرامية إلى تنفيذ تسوية سياسية شاملة تُسهم في تحقيق الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى، مشدداً على أهمية الربط بين تحقيق السلام واستعادة الاستقرار من جهة، وتحقيق التنمية وضمان استدامتها من جهة أخرى، في إطار مقاربة شاملة ومتكاملة تتضمن كافة أبعاد الصراع سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا و تنمويًا، مشيرًا في هذا السياق إلى دعم تنفيذ هذه المقاربة، خاصة في ضوء تولي فخامة السيد رئيس الجمهورية ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات على مستوى الاتحاد الأفريقي، فضلًا عن استضافة مصر لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات.

 

وفيما يتعلق بالأمن المائي، أكد الوزير عبد العاطي أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مُبرزاً أهمية التمسك بروح التوافق والأخوة لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل، ورفض الإجراءات الأحادية، مرحبًا بالتطورات الإيجابية في العملية التشاورية لمبادرة NBI لاستعادة الشمولية وفقاً للقانون الدولي، بما يحقق المنفعة المتبادلة لجميع دول حوض النيل.

 

 

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إخترنا لك

وزير الخارجية المصري يناقش القضايا الأفريقية المشتركة مع نظرائه الأفارقة

أخبار ذات صلة

0 تعليق