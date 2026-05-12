وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية لتعزيز التعاون الثنائي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 11:18 صباحاً -

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين ١١ مايو، بالسيدة تيريز فاجنر، وزيرة خارجية جمهورية الكونجو الديمقراطية، على هامش قمة أفريقيا–فرنسا، حيث أكد وزير الخارجية الاعتزاز بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وما شهدته من تطور ملموس خلال السنوات الأخيرة، معربًا عن التطلع لمواصلة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتنموية، مشيراً إلى التحضيرات الجارية لانعقاد منتدى العلمين أفريقيا المقرر عقده بمدينة العلمين شهر يونيو المقبل على هامش القمة التنسيقية لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي.

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في شرق الكونجو الديمقراطية، حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل لكافة جهود الوساطة الإقليمية والدولية الرامية إلى تنفيذ تسوية سياسية شاملة تُسهم في تحقيق الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى، مشدداً على أهمية الربط بين تحقيق السلام واستعادة الاستقرار من جهة، وتحقيق التنمية وضمان استدامتها من جهة أخرى، في إطار مقاربة شاملة ومتكاملة تتضمن كافة أبعاد الصراع سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا و تنمويًا، مشيرًا في هذا السياق إلى دعم تنفيذ هذه المقاربة، خاصة في ضوء تولي فخامة السيد رئيس الجمهورية ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات على مستوى الاتحاد الأفريقي، فضلًا عن استضافة مصر لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات.

وفيما يتعلق بالأمن المائي، أكد الوزير عبد العاطي أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مُبرزاً أهمية التمسك بروح التوافق والأخوة لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل، ورفض الإجراءات الأحادية، مرحبًا بالتطورات الإيجابية في العملية التشاورية لمبادرة NBI لاستعادة الشمولية وفقاً للقانون الدولي، بما يحقق المنفعة المتبادلة لجميع دول حوض النيل.