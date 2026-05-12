وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية لتعزيز التعاون الثنائي

وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية لتعزيز التعاون الثنائي

منال عوض تتابع موقف تشغيل مشروعات الإدارة المحلية بقرى "حياة كريمة"

منال عوض تتابع موقف تشغيل مشروعات الإدارة المحلية بقرى "حياة كريمة"

كينيا: بدء توافد القادة المشاركين بالقمة الأفريقية الفرنسية فى نيروبي

كينيا: بدء توافد القادة المشاركين بالقمة الأفريقية الفرنسية فى نيروبي

مباحثات مصرية سيشلية لتعزيز التعاون الثنائي خلال قمة نيروبي

مباحثات مصرية سيشلية لتعزيز التعاون الثنائي خلال قمة نيروبي

نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يناقش مع البنك الدولي تطوير إدارة الاستثمارات العامة والشركات المملوكة للدولة

نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يناقش مع البنك الدولي تطوير إدارة الاستثمارات العامة والشركات المملوكة للدولة

وزير الخارجية المصري يناقش القضايا الأفريقية المشتركة مع نظرائه الأفارقة

وزير الخارجية المصري يناقش القضايا الأفريقية المشتركة مع نظرائه الأفارقة

الرئيس السيسى يتوجه بالعزاء فى وفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة.. ويؤكد: قدم أعمالًا فنية قيّمة

الرئيس السيسى يتوجه بالعزاء فى وفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة.. ويؤكد: قدم أعمالًا فنية قيّمة

وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه بنيروبى فرص تطوير التعاون فى المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية

وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه بنيروبى فرص تطوير التعاون فى المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية

الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بعد...

الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بعد...

تصريح مهم من وزير التعليم المصري لطلاب الثانوية...

تصريح مهم من وزير التعليم المصري لطلاب الثانوية...

الرئيسية أخبار مصرية

كينيا: بدء توافد القادة المشاركين بالقمة الأفريقية الفرنسية فى نيروبي

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
كينيا: بدء توافد القادة المشاركين بالقمة الأفريقية الفرنسية فى نيروبي

كينيا: بدء توافد القادة المشاركين بالقمة الأفريقية الفرنسية فى نيروبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 11:18 صباحاً - بدأ صباح اليوم الثلاثاء توافد القادة المشاركين فى أعمال القمة (الأفريقية الفرنسية)، التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، إلى جانب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد الإفريقى، وعدد من قادة المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.

 

وصول القادة إلى مقر انعقاد القمة

 

وذكرت قناة (القاهرة الإخبارية) في نبأ عاجل، أن القادة المشاركين بدأوا الوصول إلى مقر انعقاد القمة، التي تُعقد تحت شعار "إفريقيا إلى الأمام"، لبحث سبل تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين فرنسا والدول الإفريقية.

 

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل أمس الاثنين إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في أعمال القمة، حيث كان في استقباله بمطار جومو كينياتا الدولي وزير الصحة الكيني عدن دوالي، ورئيسة مراسم جمهورية كينيا سيفيرين لويالي، إلى جانب سفير مصر لدى كينيا السفير حاتم يسري وأعضاء السفارة المصرية في نيروبي.

 

انطلاق منتدى الأعمال بمشاركة 1500 من قادة الاقتصاد

 

وانطلقت أعمال القمة أمس بمنتدى أعمال موسع شارك فيه أكثر من 1500 من قادة الأعمال ورؤساء المؤسسات الاقتصادية الفرنسية والإفريقية، حيث ناقش المنتدى فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي، إلى جانب استعراض عدد من المشروعات والابتكارات والمبادرات التي يقودها القطاع الخاص، فضلاً عن تسليط الضوء على الاستثمارات الإفريقية في فرنسا.

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

أخبار ذات صلة

0 تعليق