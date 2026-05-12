كينيا: بدء توافد القادة المشاركين بالقمة الأفريقية الفرنسية فى نيروبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 11:18 صباحاً - بدأ صباح اليوم الثلاثاء توافد القادة المشاركين فى أعمال القمة (الأفريقية الفرنسية)، التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، إلى جانب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد الإفريقى، وعدد من قادة المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.

وصول القادة إلى مقر انعقاد القمة

وذكرت قناة (القاهرة الإخبارية) في نبأ عاجل، أن القادة المشاركين بدأوا الوصول إلى مقر انعقاد القمة، التي تُعقد تحت شعار "إفريقيا إلى الأمام"، لبحث سبل تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين فرنسا والدول الإفريقية.

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل أمس الاثنين إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في أعمال القمة، حيث كان في استقباله بمطار جومو كينياتا الدولي وزير الصحة الكيني عدن دوالي، ورئيسة مراسم جمهورية كينيا سيفيرين لويالي، إلى جانب سفير مصر لدى كينيا السفير حاتم يسري وأعضاء السفارة المصرية في نيروبي.

انطلاق منتدى الأعمال بمشاركة 1500 من قادة الاقتصاد

وانطلقت أعمال القمة أمس بمنتدى أعمال موسع شارك فيه أكثر من 1500 من قادة الأعمال ورؤساء المؤسسات الاقتصادية الفرنسية والإفريقية، حيث ناقش المنتدى فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي، إلى جانب استعراض عدد من المشروعات والابتكارات والمبادرات التي يقودها القطاع الخاص، فضلاً عن تسليط الضوء على الاستثمارات الإفريقية في فرنسا.