النائب سيد عبدالعال: لن يأت لمصر 30 مليون سائح إلا بتغير ثقافة الشعب وتطوير البنية

النائب سيد عبدالعال: لن يأت لمصر 30 مليون سائح إلا بتغير ثقافة الشعب وتطوير البنية

وزير التخطيط يؤكد عمق الشراكة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي لدعم الإصلاحات

وزير التخطيط يؤكد عمق الشراكة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي لدعم الإصلاحات

شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودى ويؤكد تقديره لحسن الترتيبات لموسم الحج

شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودى ويؤكد تقديره لحسن الترتيبات لموسم الحج

الرئيس السيسي يشارك في افتتاح قمة «أفريقيا ـ فرنسا» بنيروبي لبحث تعزيز الشراكة والتنمية

الرئيس السيسي يشارك في افتتاح قمة «أفريقيا ـ فرنسا» بنيروبي لبحث تعزيز الشراكة والتنمية

ضبط مرتكبي واقعة النصب على شاب والاستيلاء على هاتفه المحمول بالقاهرة

ضبط مرتكبي واقعة النصب على شاب والاستيلاء على هاتفه المحمول بالقاهرة

الداخلية تنفي وجود نظام لمراقبة المكالمات عبر التطبيقات

الداخلية تنفي وجود نظام لمراقبة المكالمات عبر التطبيقات

تعاون حكومي لتعزيز التنمية.. اجتماع مشترك بين وزيري الشباب والزراعة

تعاون حكومي لتعزيز التنمية.. اجتماع مشترك بين وزيري الشباب والزراعة

الرئيس السيسي يلتقي سكرتير عام الأمم المتحدة على هامش قمة "أفريقيا – فرنسا"

الرئيس السيسي يلتقي سكرتير عام الأمم المتحدة على هامش قمة "أفريقيا – فرنسا"

الرئيس السيسي يلتقي رئيس جمهورية مدغشقر بالعاصمة الكينية نيروبي

الرئيس السيسي يلتقي رئيس جمهورية مدغشقر بالعاصمة الكينية نيروبي

تعاون منتخبي العراق والمغرب مع شركة جوجل.. طفرة...

تعاون منتخبي العراق والمغرب مع شركة جوجل.. طفرة...

الرئيسية أخبار مصرية

شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودى ويؤكد تقديره لحسن الترتيبات لموسم الحج

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودى ويؤكد تقديره لحسن الترتيبات لموسم الحج

شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودى ويؤكد تقديره لحسن الترتيبات لموسم الحج

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 03:30 مساءً -  

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء بمشيخة الأزهر، معالي السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

 

وخلال اللقاء، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن خالص تقديره لجهود خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في خدمة حجاج بيت الله الحرام ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، داعيًا الله أن يكلل جهود المملكة بالنجاح والتوفيق في الترتيب لموسم الحج لهذا العام، مشيرًا إلى أن خدمة حجاج بيت الله الحرام شرف عظيم، وأن جهود المملكة في هذا الإطار محل احترام وتقدير كبيرين.

 

من جانبه، عبَّر السفير السعودي عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهود كبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية بالأزهر الشريف وعلمائه، مشيدا بالدور العالمي الذي يقوم به الأزهر في نشر قيم الاعتدال والتسامح، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش بين الشعوب، مؤكدا حرص المملكة على استمرار التعاون مع الأزهر الشريف في مختلف المجالات العلمية والدعوية والثقافية، بما يسهم في خدمة قضايا الأمة الإسلامية وتعزيز استقرارها.

 

 

أحمد صلاح

الكاتب

أحمد صلاح

إخترنا لك

تصعيد باسم حمدى رئيسا لحى إمبابة.. تغييرات جديدة لقيادات أحياء ومراكز الجيزة

أخبار ذات صلة

0 تعليق