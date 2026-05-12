هند الضاوي: إسرائيل اكتشفت بقاء قوة حزب الله فاتجهت للتفاوض

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 11:18 مساءً - أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن الخبير العسكري الإسرائيلي إسحاق بريك أقرّ بأن إسرائيل لم تحقق أيًا من أهدافها في الحرب على إيران، مشيرًا إلى أن تل أبيب لا تمتلك القدرة على مواجهة أو القضاء على حزب الله في جنوب لبنان أو حركة حماس في قطاع غزة.

ازمات تواجه اسرائيل

وقالت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن إسرائيل اعتادت التباهي بقدرتها على القضاء على التحديات التي تواجهها، لكنها تكتشف مع مرور الوقت أن هذه التحديات ما زالت قائمة، موضحة أن هذا الأمر تكرر مع حزب الله، بعدما اعتقدت إسرائيل أنها نجحت في القضاء عليه، قبل أن تكتشف خلال المرحلة الثانية من الحرب استمرار قوته وقدراته، ما دفعها لاحقًا إلى الاتجاه نحو التفاوض.

فكرة التفوق التكنولوجي الاسرائيلي

وأضافت هند الضاوي أن إسرائيل كانت تسوق عالميًا لفكرة امتلاكها تفوقًا تكنولوجيًا يسمح لها بالانتصار في أي حرب، وأن هذه الرواية "سقطت"، بعدما أثبتت التطورات الميدانية أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لحسم المعارك، موضحة أن أساليب القتال التقليدية ما زالت تلعب الدور الأهم في الحروب، مؤكدة أن التكنولوجيا لم تستطع تعويض العنصر البشري أو الجندي على الأرض، وشددت على أن الجندي الإسرائيلي يعاني من مشكلات كبيرة على مستوى الأداء القتالي، وأنه الأسوأ على مستوى العالم.