البابا تواضروس من كرواتيا: لاوجود اضطهاد للمسيحيين في مصر ونتطلع لكنيسة تخدم الأقباط هناك

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 11:18 مساءً - في حوار إذاعي شامل حمل رسائل روحية ووطنية، أكد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن المسيحيين في مصر يعيشون في محبة كاملة مع المسلمين، نافياً وجود اضطهاد ديني، ومشدداً على أهمية الحوار والتسامح في مواجهة تصاعد الكراهية في بعض مناطق العالم.

حوار مع الإذاعة الكرواتية

أجرت محطة "راديو كرواتيا" لقاءً مع قداسة البابا تواضروس الثاني ضمن زيارته الرعوية الحالية لكرواتيا، التي بدأت السبت الماضي، وأدارته الإعلامية الكرواتية أنابيللا ليكوف.

وتناول الحوار أهداف الزيارة، وتاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأوضاع المسيحيين في مصر، والعلاقات مع الكنيسة الكاثوليكية، إلى جانب عدد من القضايا الدولية.

تطلع إلى كنيسة للأقباط في كرواتيا

أعرب البابا تواضروس الثاني عن أمله في أن يكون لأبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المقيمين في كرواتيا كنيسة خاصة يقيمون فيها صلواتهم، موجهاً الشكر إلى السلطات الكرواتية على احتضانها للجالية القبطية.

نفي وجود اضطهاد للمسيحيين في مصر

ورداً على سؤال بشأن أوضاع المسيحيين في مصر، قال قداسة البابا: "هذا الكلام غير صحيح"، موضحاً أن الهجمات الإرهابية استهدفت الكنائس والمساجد والمنشآت الحكومية على حد سواء، مؤكداً أن الدولة المصرية تتعاون بشكل كبير وأن المسلمين والمسيحيين يعيشون في محبة كاملة.

دعوة عالمية إلى الحوار والسلام

وفي ما يتعلق بما يتعرض له المسيحيون في بعض مناطق العالم، أشار البابا إلى تزايد مظاهر الكراهية وغياب التسامح، داعياً إلى تعزيز الحوار داخل المجتمعات من أجل نشر السلام وترسيخ قيم التفاهم والمحبة.

علاقة قوية مع الكنيسة الكاثوليكية

ووصف البابا تواضروس العلاقات مع الكنيسة الكاثوليكية بأنها قوية وممتدة منذ أكثر من خمسين عاماً، لافتاً إلى وجود جلسات حوار لاهوتي بين الكنيستين منذ أكثر من عشرين عاماً، ومعبراً عن أمله في أن يحتفل جميع المسيحيين بعيد القيامة في يوم واحد مستقبلاً.

مصر أم الدنيا

وحول رؤيته لمصر، قال البابا تواضروس الثاني: "مصر هي قلب العالم، ونحن نقول عنها أم الدنيا"، مؤكداً مكانتها الحضارية والروحية ودورها التاريخي في المنطقة والعالم.