شعبة الدواجن: أسعار الفراخ البيضاء تهبط 17.6% لـ 70 جنيها بالمزرعة

شعبة الدواجن: أسعار الفراخ البيضاء تهبط 17.6% لـ 70 جنيها بالمزرعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 مايو 2026 06:30 مساءً - قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الفراخ البيضاء في السوق المحلية شهدت تراجعا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة، بعدما انخفض سعر الكيلو بالمزرعة من نحو 85 جنيها إلى حوالي 70 جنيها حاليا، بنسبة هبوط تصل إلى 17.6%.

 

زيادة المعروض في الأسواق

 

وأوضح السيد في تصريحات خاصة، أن التراجع الحالي جاء نتيجة زيادة المعروض في الأسواق مقابل تراجع نسبي في معدلات الطلب، بالتزامن مع استقرار حركة التداول داخل المزارع والأسواق التجارية، ما دفع الأسعار للتراجع بصورة واضحة بعد موجة الارتفاعات الأخيرة.

 

وأضاف أن أسعار الدواجن تشهد حالة من التذبذب خلال الفترة الحالية وفقا لآليات العرض والطلب، مشيرا إلى أن وفرة الإنتاج ساهمت في تخفيف الضغوط السعرية على المستهلكين، خاصة مع زيادة الكميات المطروحة من المزارع.

 

وأشار رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إلى أن الأسعار النهائية للمستهلك تختلف من منطقة لأخرى وفقا لتكاليف النقل وحلقات التداول وهوامش الربح، متوقعا استمرار حالة الاستقرار النسبي في السوق خلال الفترة المقبلة مع توافر المعروض.

 

 

