انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى غدا لصفوف النقل فى الجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 مايو 2026 05:18 مساءً - تنطلق غدًا السبت امتحانات صفوف النقل بمحافظة الجيزة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026، وسط استعدادات مكثفة من مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية لضمان انتظام سير الامتحانات داخل المدارس.

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، تجهيز اللجان الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات المنظمة لأعمال امتحانات المواد الدراسية الأساسية وتحقيق الانضباط داخل اللجان.

ووجهت المديرية الطلاب بأهمية الحضور مبكرًا قبل موعد اللجنة بوقت كافٍ، والالتزام بالهدوء والنظام داخل اللجنة، وعدم اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية نهائيًا داخل اللجنة، حتى وإن لم تُستخدم.

وشددت على عدم محاولة الغش أو المساعدة فيه بأي صورة، مع الحفاظ على كراسة الإجابة وعدم تمزيقها أو العبث بها أو كتابة أي علامات تدل على شخصية الطالب، واحترام الملاحظين وجميع القائمين على أعمال الامتحانات.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية الامتحانات وفق الجداول المعلنة، مع متابعة مستمرة من قيادات التعليم للتأكد من انتظام العملية الامتحانية وتذليل أي معوقات قد تواجه الطلاب أو المعلمين.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

واعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك لكل المراحل التعليمية والشهادات وصفوف النقل بجميع أنواعها، مع التأكيد على الالتزام بكل الإجراءات التنظيمية لضمان حسن سير العملية الامتحانية.

وجاءت مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، على النحو التالي:

أولًا: المرحلة الابتدائية

- الصف الأول (فصل واحد): من السبت 16 مايو 2026 إلى الأحد 17 مايو 2026.

- الصف الثاني والثالث (فصل واحد): من السبت 16 مايو 2026 إلى الأحد 17 يونيو 2026.

- الصف الثالث الابتدائي (عام – مكفوفين – صم وضعاف سمع): من السبت 16 مايو إلى الاثنين 18 مايو 2026.

- الصف الرابع الابتدائي (عام – فصل واحد – صم وضعاف سمع): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.

- الصف الخامس الابتدائي (عام – فصل واحد – مكفوفين – صم وضعاف سمع) + السابع (صم وضعاف سمع): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.

- الصف السادس (عام – فصل واحد – صم وضعاف سمع) + الثامن (صم وضعاف سمع): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.

ثانيًا: المرحلة الإعدادية

- الصف الأول الإعدادي (عام – صم – مكفوفين – مهني): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.

- الصف الثاني الإعدادي (عام – صم – مكفوفين – مهني): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.

- الشهادة الإعدادية (العامة – مهني – مكفوفين – صم): من الخميس 4 يونيو إلى الأربعاء 10 يونيو 2026.

ثالثًا: الصفين الأول والثاني الثانوي العام

- الصف الأول الثانوي العام: من السبت 16 مايو إلى السبت 23 مايو 2026.

- الصف الثاني الثانوي العام: من السبت 16 مايو إلى السبت 23 مايو 2026.

رابعًا: الصفين الأول والثاني الثانوي (صم وضعاف السمع)

- الصف الأول الثانوي (صم): من السبت 16 مايو إلى الخميس 21 مايو 2026.

- الصف الثاني الثانوي (صم): من السبت 16 مايو إلى الخميس 21 مايو 2026.

خامسًا: الصفين الأول والثاني الثانوي (المكفوفين)

- الصف الأول الثانوي (مكفوفين): من السبت 16 مايو إلى الخميس 21 مايو 2026.

- الصف الثاني الثانوي (مكفوفين): من الأحد 17 مايو إلى الخميس 21 مايو 2026.

سادسًا: امتحانات المواد خارج المجموع

- للمرحلتين الابتدائية والإعدادية: من الإثنين 11 مايو إلى الأربعاء 13 مايو 2026.

- للمرحلة الثانوية: من الاثنين 11 مايو إلى الأربعاء 13 مايو 2026.