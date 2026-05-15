انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى غدا لصفوف النقل فى الجيزة

جولة غدا لرئيس الوزراء لتفقد أعمال إعادة التطوير لعدد من المناطق بالقاهرة

حمزة عبد الكريم لـ"بي إن سبورتس": برشلونة يساعدني على إظهار أفضل إمكانياتي

وزير السياحة: مشروع ترميم الرامسيوم نموذج للتعاون الدولي في حفظ الآثار

صندوق النقد الدولي: التواصل بين واشنطن وبكين يدعم استقرار الاقتصاد العالمي

وزير الاستثمار: 6 محاور استراتيجية لدعم الشركات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال

معتمد جمال يطالب لاعبيه بضرورة اللعب الجماعي واستغلال الفرص أمام اتحاد العاصمة

حجاج بعثة القرعة: الخدمات متكاملة و تعكس اهتمام الرئيس السيسي برعايتنا بالخارج

كشف ملابسات تضرر أحد الأشخاص من آخر لتعديه عليه بالسب والضرب بالإسكندرية

ضبط مصنعين "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية المغشوشة في المنوفية

حمزة عبد الكريم لـ"بي إن سبورتس": برشلونة يساعدني على إظهار أفضل إمكانياتي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 مايو 2026 04:24 مساءً - أكد المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم أنه يركز على التطور بشكل مستمر داخل صفوف برشلونة ، مشيراً إلى أن تسجيل الأهداف وحده لا يكفي، بل يسعى لتطوير جميع جوانب مستواه الفني والبدني من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة من تجربته الحالية.

 

 

 

حمزة عبد الكريم يتألق مع برشلونة

وقال حمزة عبد الكريم، فى تصريحات لشبكة «بي إن سبورتس»، إنه يحاول التعلم يومياً من التدريبات والمباريات، مؤكداً أن كل دقيقة يخوضها بقميص برشلونة تمثل فرصة جديدة لاكتساب الخبرات والتطور داخل الملعب، موضحاً أن إحراز الأهداف لا يمثل الهدف الوحيد بالنسبة له، مشدداً على أهمية العمل على تحسين جوانب أخرى فى أدائه حتى يصبح أكثر تكاملاً داخل الفريق.

 

وأضاف أن كرة القدم الجماعية تمثل الأساس داخل برشلونة، وهو ما يساعده على التأقلم تدريجياً مع أسلوب اللعب، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين يقدمون له الدعم داخل المباريات والتدريبات.

 

ويواصل المهاجم المصري لفت الأنظار مع الفريق، بعدما ساهم في الفوز على تينيريفي بثلاثية نظيفة، عقب تسجيله أحد أهداف اللقاء، ليقود برشلونة إلى التأهل لنصف نهائي كأس الأبطال.

 

وأشار حمزة عبد الكريم إلى أن الجهاز الفني في النادي يدرك جيداً نقاط قوته وإمكاناته الفنية، مؤكداً أنه يعمل باستمرار على تطوير هذه المميزات خلال التدريبات حتى تنعكس بصورة أكبر في المباريات الرسمية.

 

وأكد حمزة عبد الكريم أن زملاءه داخل الفريق يقدمون له دعماً كبيراً باستمرار، من أجل مساعدته على إظهار إمكانياته الفنية وتقديم أفضل ما لديه داخل الملعب.

 

وكان اللاعب المصري قد انضم إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من النادي على سبيل الإعارة، مع وجود بند يمنح النادي الإسباني أحقية تفعيل الشراء النهائي عقب نهاية فترة الإعارة.

 

 

 

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

