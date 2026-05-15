كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على والده دون وجه حق بالفيوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 مايو 2026 07:24 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام الأجهزة الأمنية بالقاء القبض على والده دون وجه حق بالفيوم.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأنه بتاريخ 9/ مارس الماضى ووفقاً لإجراءات مقننة تمكنت حملة أمنية لتنفيذ الأحكام تابعة لمركز شرطة طامية بالفيوم من ضبط والد القائم على النشر (مزارع "محكوم عليه بالسجن عامين فى قضيتين") وبحوزته (فرد خرطوش) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق ، حيث قررت حبسه على ذمة التحقيقات "مازال قيد الحبس لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده" .

أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (نجل المذكور - وتبين أنه محكوم عليه بالحبس 15 سنة ، 9 أشهر فى عدد من القضايا).. وبمواجهته إعترف بإدعائه الكاذب فى إطار تسريع إجراءات الإفراج عن والده لتمكنه من المعارضة فى إحدى القضيتين المحكوم عليه فيهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.