اطّلع على بدون تقطيع.. القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد...

شعبة الدواجن: أسعار الفراخ البيضاء تهبط 17.6% لـ 70 جنيها بالمزرعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 15 مايو 2026 06:29 مساءً - يخوض ليفربول اختبارًا مصيريًا عندما يواجه مضيفه أستون فيلا مساء الجمعة على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحمل المواجهة أهمية استثنائية للفريقين، في ظل التنافس المباشر بينهما على مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث لا يفصل بينهما سوى فارق الأهداف في جدول الترتيب.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي 

يحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 59 نقطة، متقدمًا بفارق الأهداف فقط على أستون فيلا صاحب المركز الخامس، ما يجعل نتيجة المباراة مؤثرة بشكل مباشر في سباق المربع الذهبي.

ويأمل فريق المدرب آرني سلوت في استعادة نغمة الانتصارات وحسم بطاقة التأهل القاري، بينما يتطلع أصحاب الأرض لاستغلال الدعم الجماهيري من أجل اقتناص فوز ثمين يقلب موازين الترتيب.

جاهزية محمد صلاح لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا 

تلقى ليفربول دفعة معنوية كبيرة بعد تأكد جاهزية محمد صلاح للمشاركة، عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المباريات الأخيرة.

وأشار سلوت في تصريحاته إلى أن النجم المصري قد يظهر خلال اللقاء، سواء من البداية أو كبديل، بحسب جاهزيته الفنية والبدنية.

موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا

تقام المباراة يوم الجمعة 15 مايو 2026، وتنطلق صافرة البداية في تمام:

10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا 

تنقل شبكة beIN Sports المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قناة beIN Sports 1، ويتولى التعليق الصوتي المعلق عامر الخوذيري.

مريم الجابري

