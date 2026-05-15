اتصال هاتفي من بابا الڤاتيكان بقداسة البابا تواضروس بمناسبة يوم الصداقة بين الكنيستين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 مايو 2026 06:30 مساءً - تلقى قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم، اتصالاً هاتفيًا من قداسة البابا لاون الرابع عشر، بابا الڤاتيكان، وذلك بمناسبة يوم الأُخُوَّة بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية، الذي تحتفل به الكنيستان يوم ١٠ مايو من كل عام، تأكيدًا على عمق المحبة وروح التعاون والأُخُوَّة المسيحية.

تأتي هذه اللفتة الأخوية لتعكس رسالة السلام والمحبة التي تعد الرسالة الأساسية لكل الكنائس في العالم، وللتأكيد على أن المحبة الصادقة قادرة دائمًا على بناء جسور التفاهم والتقارب بين الجميع.