موقف محمد صلاح.. تشكيل ليفربول ضد أستون فيلا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 15 مايو 2026 06:29 مساءً - يخوض ليفربول اختبارًا صعبًا عندما يحل ضيفًا على أستون فيلا مساء اليوم الجمعة على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين في ظل اشتعال المنافسة على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يتساوى الطرفان في عدد النقاط، مع أفضلية فارق الأهداف لصالح ليفربول الذي يحتل المركز الرابع.

محمد صلاح يعود لقائمة ليفربول

تلقى ليفربول دفعة قوية بعد تعافي النجم المصري محمد صلاح من الإصابة الأخيرة، إذ أكد المدرب آرني سلوت أن اللاعب بات جاهزًا للمشاركة وقد يحصل على بعض الدقائق خلال اللقاء.

وتعزز عودة صلاح الخيارات الهجومية للريدز في مواجهة من المنتظر أن تشهد تنافسًا كبيرًا منذ الدقائق الأولى.

تشكيل ليفربول ضد أستون فيلا

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: كورتيس جونز، إبراهيما كوناتي، فان دايك، كيركيز.

خط الوسط: جرافنبيرخ، أليكسيس أليستر.

أمامهم: فلوريان فيرتز، سوبوسلاي، كودي جاكبو.

خط الهجوم: ألكسندر إيزاك.