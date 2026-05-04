اللواء جمال عوض: تعديلات قانون «التأمينات» جاءت لوفاء الهيئة بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 05:03 مساءً - خلال تعقيبه على تساؤلات واستفسارات النواب، بجلسة مجلس النواب المعقودة، اليوم الإثنين، أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية والمعاشات، على أن الهيئة القومية للتأمينات يوجد بها صندوق لإدارة استثمار فوائض أموال التأمينات الاجتماعية، ولهذا الصندوق مجلس أمناء مشيرا أن المبالغ التي يتم استثمارها بمعرفة صندوق الاستثمار تبلغ حوالى 732 مليار جنيه وحققت عائد بلغ نحو 124 مليار.

وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية والمعاشات أن الهيئة ترسل قوائم مالية ربع سنوية، والقوائم المالية السنوية الخاصة بالهيئة، إلى ثلاثة جهات فى الدولة وهي "مجلس النواب، مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية" ويرفق بها تقرير استثمارات أموال الصندوق واخر هذه التقارير تم ارساله في ديسمبر 2025.

وأكد أن الهيئة انتهت من الدراسات الاكتوارية لمشروع القانون المعروض، مضيفا أن مشروع القانون هدفه زيادة قيمة الأقساط التي تقدمها الخزانة العامة إلى الهيئة، ولو لم تحدث هذه الزيادة سيؤدى إلى وجود عجز فى نظام المعاشات بحلول عام ٢٠٣٦، ولتفادي ذلك تم تقديم مشروع القانون المعروض حتى تتمكن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.