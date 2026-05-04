توروب يقرر الاحتفاظ بثنائية مروان عطية وإمام عاشور أمام إنبى غداً

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 05:57 مساءً - استقر الدنماركى ييس توروب، المدير الفنى للنادى الأهلى، على استمرار ثنائية مروان عطية وإمام عاشور لاعبى الفريق فى خط وسط المارد الأحمر فى مباراة إنبى المقبلة بالدوري.

وشارك الثنائى مروان عطية وإمام عاشور فى منتصف ملعب الأهلى فى مباراة القمة الأخيرة التى فاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد بدوري نايل، وظهر كل منهما بشكل مميز.

ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء بالجولة السادسة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

الأهلى يستعيد جهود محمد هانى أمام إنبى بعد انتهاء الإيقاف بالدوري

ويستعيد فريق الأهلى بقيادة الدنماركى ييس توروب جهود نجمه محمد هانى الظهير الأيمن للفريق في مباراة إنبى المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء بالجولة السادسة من مرحلة التتويج بدوري نايل وذلك بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب محمد هانى عن مواجهة الأهلى الأخيرة أمام الزمالك بسبب تراكم البطاقات الصفراء حيث تلقى الكارت الثالث في مباراة المارد الأحمر أمام بيراميدز.