وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء: انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 مايو 2026 01:24 مساءً - أعلن حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، السبت، عن انطلاق أول أيام امتحانات نهاية العام الدراسي (2025/2026) للمواد المضافة للمجموع، لكافة المراحل التعليمية بالمحافظة، وسط هدوء تام ، اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية بكل دقة وانضباط.

وحسب وكيل الوزارة ​ طلاب المرحلة الابتدائية ماراثون الامتحانات بأداء اختبار مادة اللغة العربية، حيث تستقبل اللجان في الصف الثالث الابتدائي 10306 طالباً وطالبة، و10756 في الصف الرابع الابتدائي، بينما يؤدي 11184 طالباً بالصف الخامس و11496 طالباً بالصف السادس الابتدائي امتحاناتهم وسط أجواء مهيأة تربوياً ونفسياً.

أشار رضوان إلى أنه فيما يخص المرحلة الإعدادية، أشار وكيل الوزارة إلى توجه 11775 طالباً وطالبة بالصف الأول الإعدادي إلى مقار لجانهم، بالتوازي مع 11351 طالباً بالصف الثاني الإعدادي، مع تشديد الرقابة والمتابعة اللحظية من خلال غرف العمليات الفرعية والرئيسية لتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب أو القائمين على العملية الامتحانية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، انه بالنسبة للمرحلة الثانوية، يؤدي 6796 طالباً وطالبة بالصف الأول الثانوي في امتحاناتهم، بينما يؤدي 5603 طالباً وطالبة بالصف الثاني الثانوي امتحانات مادتي الكيمياء والجغرافيا، مع التأكيد على الالتزام التام بكافة الضوابط والتعليمات الوزارية المنظمة، وتوفير سبل الراحة والهدوء للطلاب داخل اللجان.

واكد رضوان انه وجه تعليمات صارمة لمديري الإدارات التعليمية بضرورة التواجد الميداني، والتأكد من جودة الإضاءة والتهوية داخل اللجان، والالتزام بالشفافية التامة، متمنياً لجميع أبنائنا وبناتنا من طلاب شمال سيناء دوام التوفيق والنجاح في حصد أعلى الدرجات.