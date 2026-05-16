ترامب يعلن مقتل الرجل الثاني بتنظيم داعش بعملية أمريكية في نيجيريا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 مايو 2026 01:24 مساءً - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية والنيجيرية قتلت الرجل الثاني في قيادة تنظيم داعش.

وقال ترامب ـ في منشور عبر منصته "تروث سوشال"، إن أبو بلال المينوكي قد "تم القضاء عليه" بعد أن عثرت مصادر على اختبائه في أفريقيا. ولم يكشف عن الموقع الدقيق للعملية.

وأضاف "أبو بلال" من أكثر الإرهابيين نشاطا في العالم ، معتبرًا أن مقتله سيؤدي الى تراجع كبير في عمليات تنظيم داعش العالمي.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لحكومة نيجيريا على شراكتها في هذه العملية.

من هو أبو بلال المينوكي؟

أبو بلال المينوكي هو مواطن نيجيري، تم تصنيفه على أنه "إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص" من قبل إدارة بايدن السابقة في عام 2023، وفقًا للسجل الفيدرالي الأمريكي.

وسبق أن اتهم ترامب نيجيريا بالفشل في حماية المسيحيين من المتشددين في الشمال الغربي، لكن نيجيريا تنفي التمييز ضد أي دين، قائلة إن قواتها الأمنية تستهدف الجماعات المسلحة التي تهاجم المسيحيين والمسلمين على حد سواء.

قصف أمريكي على نيجيريا

وشنت الولايات المتحدة غارات استهدفت مسلحين مرتبطين بتنظيم داعش في نيجيريا في ديسمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين، نشرت واشنطن طائرات مسيرة و200 جندي لتقديم التدريب والدعم الاستخباراتي للجيش النيجيري ضد حركات التمرد المرتبطة بتنظيم داعش والقاعدة والتي تنتشر في جميع أنحاء غرب أفريقيا.

وقال مسؤولون عسكريون نيجيريون في وقت سابق من هذا العام إن القوات الأمريكية كانت تعمل في دور غير قتالي تماماً.