الاثنين المقبل..متاحف وزارة الثقافة تفتح أبوابها للجمهور مجانا وتطلق فعاليات ثقافية وفنية

وزير الدولة للإنتاج الحربي يناقش مع السفير الباكستاني سبل تعزيز التعاون المشترك

ترامب يعلن مقتل الرجل الثاني بتنظيم داعش بعملية أمريكية في نيجيريا

وزير العمل ومحافظ أسوان يبحثان مع" اللجنة الاستشارية" تحديات" العمالة غير المنتظمة " في قطاع المناجم والمحاجر

وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء: انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني

جولة اليوم لرئيس الوزراء لتفقد أعمال إعادة التطوير لعدد من المناطق بالقاهرة

وزير التموين يوجه بضخ كميات كبيرة من اللحوم والسلع الأساسية واستمرار عمل المنافذ طوال أيام العيد

صندوق مكافحة الإدمان يلتقي مجموعة من المتعافين من أبناء منطقة حدائق أكتوبر

أستاذ مناخ: الموجة الحارة الحالية تهدد المحاصيل والإنتاج الحيواني بسبب ارتفاع الإشعاع الشمسي

الري يلتقي شركاء التنمية الدوليين بمشاركة واسعة من ممثلي البنوك الإنمائية وسفارات عدد من الدول والمنظمات الأممية

ترامب يعلن مقتل الرجل الثاني بتنظيم داعش بعملية أمريكية في نيجيريا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 مايو 2026 01:24 مساءً - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية والنيجيرية قتلت الرجل الثاني في قيادة تنظيم داعش.

وقال ترامب ـ في منشور عبر منصته "تروث سوشال"، إن أبو بلال المينوكي قد "تم القضاء عليه" بعد أن عثرت مصادر على اختبائه في أفريقيا. ولم يكشف عن الموقع الدقيق للعملية.

وأضاف "أبو بلال" من أكثر الإرهابيين نشاطا في العالم ، معتبرًا أن مقتله سيؤدي الى تراجع كبير في عمليات تنظيم داعش العالمي.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لحكومة نيجيريا على شراكتها في هذه العملية.

من هو أبو بلال المينوكي؟

أبو بلال المينوكي هو مواطن نيجيري، تم تصنيفه على أنه "إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص" من قبل إدارة بايدن السابقة في عام 2023، وفقًا للسجل الفيدرالي الأمريكي.

وسبق أن اتهم ترامب نيجيريا بالفشل في حماية المسيحيين من المتشددين في الشمال الغربي، لكن نيجيريا تنفي التمييز ضد أي دين، قائلة إن قواتها الأمنية تستهدف الجماعات المسلحة التي تهاجم المسيحيين والمسلمين على حد سواء.

قصف أمريكي على نيجيريا

وشنت الولايات المتحدة غارات استهدفت مسلحين مرتبطين بتنظيم داعش في نيجيريا في ديسمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين، نشرت واشنطن طائرات مسيرة و200 جندي لتقديم التدريب والدعم الاستخباراتي للجيش النيجيري ضد حركات التمرد المرتبطة بتنظيم داعش والقاعدة والتي تنتشر في جميع أنحاء غرب أفريقيا.

وقال مسؤولون عسكريون نيجيريون في وقت سابق من هذا العام إن القوات الأمريكية كانت تعمل في دور غير قتالي تماماً.

