محمد عياد: وزارة الاستثمار تلقت أكثر من 8 طلبات لإنشاء مناطق استثمارية خاصة

دبي - احمد فتحي في السبت 16 مايو 2026 02:01 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ قال محمد عياد مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة تلقت أكثر من 8 طلبات لإنشاء مناطق الاستثمارية الخاصة.

وأضاف عياد خلال كلمته في فاعليات مؤتمر “Money Made Simple، أنه في حالة استيفاء جميع الأوراق فسيتم إستخراج التراخيص خلال شهر أو شهر ونصف.

وأشار مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن الوزارة تعمل على الربط بين 5 جهات في الدولة مثل الرقابة المالية وهيئة الاستثمار والشهر العقاري والأحوال المدنية من خلال منصة جامعة لكافة الجهات تيسر عمل جميع الجهات بشكل رقمي.

