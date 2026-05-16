دعوى جماعية ضد أمازون لاسترداد تكاليف الرسوم الجمركية الملغاة

دبي - احمد فتحي في السبت 16 مايو 2026 02:01 مساءً - _ رفع مستهلكون دعوى قضائية يوم الجمعة ضد شركة أمازون دوت كوم للمطالبة باسترداد تكاليف تم تحميلها ​عليهم في شكل زيادات سعرية نتيجة الرسوم الجمركية ‌التي خلصت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لاحقا إلى أن الرئيس دونالد ترامب فرضها بشكل غير قانوني.

وقال المستهلكون في دعوى جماعية ​مقترحة رفعت أمام محكمة اتحادية في سياتل إن ​عملاق التجارة الإلكترونية جمع مئات الملايين من الدولارات ⁠من تكاليف الرسوم الجمركية غير القانونية عن طريق رفع ​أسعار سلع مستوردة قبل أن تصدر المحكمة العليا حكمها.

كانت المحكمة ​العليا قد خلصت في فبراير في قرار صدر بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة إلى أن ترامب تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات ​الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لفرض رسومه الجمركية الشاملة.

وبدأت ​آلاف الشركات في المطالبة باسترداد مليارات الدولارات من الحكومة عقب صدور ‌الحكم.

لكن ⁠أمازون لم تفعل ذلك، وهو ما زعمت الدعوى أنه “ليس بسبب افتقارها إلى الأساس القانوني للقيام بذلك، بل لأنها تسعى إلى كسب ود ترامب من خلال السماح للحكومة الاتحادية بالاحتفاظ ​بالأموال”.

وجاء في ​الدعوى “المشكلة هي ⁠أن الأموال التي تستخدمها أمازون للبقاء في حظوة الرئيس لا تخص أمازون… أخذت هذه الأموال ​بشكل غير قانوني من المستهلكين لتغطية الرسوم ​التي ⁠تم إبطالها بعد ذلك”.

وتشدد الدعوى القضائية على مزاعم إثراء غير مشروع وانتهاك قانون حماية المستهلك في ولاية واشنطن.

ولم ترد أمازون ⁠على ​طلب للتعليق.

تأتي الدعوى في أعقاب عدة ​قضايا سابقة رفعها مستهلكون يتهمون فيها شركات منها كوستكو ونايكي وفيديكس بعدم ​إرجاع استردادات الرسوم الجمركية إلى المستهلكين.

ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.