الزمالك يتقدم على اتحاد العاصمة بهدف الدباغ فى الشوط الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 مايو 2026 11:18 مساءً -

انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائرى، بتقدم الفارس الأبيض بهدف دون رد، فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

فى الدقيقة الثانية احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الزمالك بعد عرقلة آدم كايد، سجل منها عدى الدباغ هدف فى الدقيقة 5، وتعرض محمد إسماعيل لإصابة فى الأنف، وظل يتلقي العلاج لمدة 4 دقائق، قبل أن يعود للمشاركة مع فريقه.

وفى الدقيقة 15 سجل محمد إسماعيل هدف قبل أن يقرر حكم الراية إلغاءه بداعى التسلل.

وفى الدقيقة 18 أنقذ المهدى سليمان مرماه من فرصة هدف محقق للفريق الجزائرى، ثم هدد اتحاد العاصمة مرمى المهدى من كرة ثابتة مرت أعلى المرمى، وتعرض المهدى سليمان لإصابة فى العضلة الضامة، ليغادر ويدخل محمد عواد بدلاً منه فى الدقيقة 29.

وفى الدقيقة 44 تصدى محمد عواد لكرة صاروخية ويمنع هدف التعادل من الدخول فى مرماه.

تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – آدم كايد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد والسيد أسامة ومحمود حمدي "الونش" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد السيد وأحمد ربيع وأحمد شريف وناصر منسي وسيف الجزيري.

الزمالك يخسر بهدف فى الذهاب

وكان لقاء الذهاب، الذي أُقيم على استاد 5 يوليو بالجزائر السبت الماضي، قد انتهى بفوز اتحاد العاصمة على الزمالك بهدف دون رد.