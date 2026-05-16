اطّلع على مجاناً بجودة HD.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 مايو 2026 10:23 مساءً - تتجه أنظار جماهير الكرة الإفريقية إلى استاد القاهرة الدولي الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين الزمالك واتحاد العاصمة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026، ويدخل الزمالك اللقاء باحثًا عن العودة في النتيجة بعد خسارة الذهاب بهدف دون رد.

موعد مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة

تنطلق مباراة الزمالك وإتحاد العاصمة مساء السبت 16 مايو 2026 على أرضية استاد القاهرة الدولي، في واحدة من أبرز مباريات الموسم القاري، ويطلق الحكم صافرة البداية عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر بينما تبدأ المواجهة عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة

تنقل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة عبر شبكة beIN SPORTS المالكة للحقوق الحصرية الخاصة ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوفر الشبكة تغطية شاملة للنهائي من خلال استوديوهات تحليلية خاصة، إضافة إلى متابعة مباشرة لكافة أحداث اللقاء داخل الملعب.