بصوت يهز إستاد القاهرة..في واقعة لافتة من هو معلق...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 مايو 2026 10:23 مساءً - يخوض الزمالك مواجهة مصيرية أمام اتحاد العاصمة عندما يلتقي الفريقان على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، الفريق الأبيض يدخل المباراة وهو مطالب بتعويض خسارة الذهاب في الجزائر حيث انتهت المواجهة الأولى بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون مقابل ما يمنح النهائي طابعًا مشتعلاً قبل صافرة البداية.

موعد مباراة الزمالك وإتحاد العاصمة

تقام المواجهة المرتقبة مساء السبت الموافق 16 مايو 2026 على استاد القاهرة الدولي، وسط أجواء جماهيرية ضخمة متوقعة في المدرجات، وتبدأ مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة بينما تنطلق عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة

يمكن مشاهدة مباراة الزمالك واتحاد العاصمة عبر شاشة beIN SPORTS الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في المنطقة العربية، وتخصص الشبكة تغطية موسعة للنهائي تشمل التحليل الفني واستعراض أبرز الأرقام والسيناريوهات المتوقعة قبل انطلاق المواجهة.

معلق مباراة الزمالك ضد إتحاد العاصمة

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة الزمالك واتحاد العاصمة إلى المعلق عصام الشوالي الذي يتولى وصف أحداث النهائي القاري المنتظر، ومن المتوقع أن تضيف أجواء المباراة الحماسية داخل استاد القاهرة المزيد من الإثارة على التعليق خاصة مع الحضور الجماهيري الكبير المنتظر في المدرجات.