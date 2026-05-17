الرئيس السيسى : مشروع الدلتا الجديدة يوفر 2 مليون فرصة عمل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 مايو 2026 02:18 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مشروع الدلتا الجديدة يوفر 2 مليون فرصة عمل، متابعا: "لازم نقدم هذا المشروع بالشكل الذي يليق به.. التكلفة 800 مليار جنيه بمشاركة كل الوزرات.. فيه تفاصيل خاصة بالمشروع بقالنا 3 سنين شغالين عليها".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروع الدلتا الجديدة: "عملية التنمية محتاجة جهد وعمل وإخلاص من كل الأجهزة.. الأمل والعمل.. مش الأمل بس.. علشان يتعمل الكلام ده العصر الحديث ده.. من 200 سنة وأكثر حبوا يعملوا نظم الري أيام محمد علي.. أنا قولت الكلام ده قبل كده.. استخدم مسار طبيعي خالص للمياه وشق الترع والمصارف.. وفق تدرج طبيعي للمياه.. لا كان محتاج كهرباء أو معدات رفع.. والمياه في مسارها.. مفيش تاني ومفيش أماكن تاني.. اتحركنا واشتغلنا عكس قوانين الطبيعة "من الواطي إلى العالي".. نجمع المياه وتنزل بعد كده في من أجل الزراعة حوالي 450 -500 ألف فدان".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "هناك مسار لرفع المياه من النيل.. ثم تضخ بمحطات رفع وعندنا حوالي 14 – 15 محطة.. بطول 130 كيلو.. ده كلام كبير قوي.. علشان أقول عندي 2 مليون فدان قابلين للزراعة.. معاهم فرص عمل مستقرة مش عمالة مؤقتة.. فرص عمل مستقرة.. وعندنا أكثر من 150 شركة زراعة تعمل في هذا المشروع.. شركات القطاع الخاص هي اللى تعمل في هذا المشروع.. وكل شركة حسب قدرتها".