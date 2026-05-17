ضبط تشكيلين عصابيين بالقاهرة تخصص نشاطهما في سرقة المشغولات الذهبية

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي لغسل 40 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالأسلحة

ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في سرقة محطات تقوية شبكات الهواتف المحمولة

الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروع الدلتا الجديد: استراتيجيتنا لتطوير الزراعة تقوم على تكامل الأراضي الزراعية القديمة والجديدة

الرئيس السيسى : مشروع الدلتا الجديدة يوفر 2 مليون فرصة عمل

الرئيس السيسى يشهد افتتاح محطة الرفع نبع ضمن مشروع الدلتا الجديدة

الرئيس السيسى: تكلفة 2.2 مليون فدان فى الدلتا الجديدة تصل لـ800 مليار جنيه

الرئيس السيسى : مشروع الدلتا الجديدة حكاية كبيرة قوى لزراعة 2.2 مليون فدان

ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخص قيام فرد شرطة بالتحدث معه بطريقة غير لائقة فى شمال سيناء

الرئيس السيسى : مشروع الدلتا الجديدة يوفر 2 مليون فرصة عمل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 مايو 2026 02:18 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مشروع الدلتا الجديدة يوفر 2 مليون فرصة عمل، متابعا: "لازم نقدم هذا المشروع بالشكل الذي يليق به.. التكلفة 800 مليار جنيه بمشاركة كل الوزرات.. فيه تفاصيل خاصة بالمشروع بقالنا 3 سنين شغالين عليها".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروع الدلتا الجديدة: "عملية التنمية محتاجة جهد وعمل وإخلاص من كل الأجهزة.. الأمل والعمل.. مش الأمل بس.. علشان يتعمل الكلام ده العصر الحديث ده.. من 200 سنة وأكثر حبوا يعملوا نظم الري أيام محمد علي.. أنا قولت الكلام ده قبل كده.. استخدم مسار طبيعي خالص للمياه وشق الترع والمصارف.. وفق تدرج طبيعي للمياه.. لا كان محتاج كهرباء أو معدات رفع.. والمياه في مسارها.. مفيش تاني ومفيش أماكن تاني.. اتحركنا واشتغلنا عكس قوانين الطبيعة "من الواطي إلى العالي".. نجمع المياه وتنزل بعد كده في من أجل الزراعة حوالي 450 -500 ألف فدان".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "هناك مسار لرفع المياه من النيل.. ثم تضخ بمحطات رفع وعندنا حوالي 14 – 15 محطة.. بطول 130 كيلو.. ده كلام كبير قوي.. علشان أقول عندي 2 مليون فدان قابلين للزراعة.. معاهم فرص عمل مستقرة مش عمالة مؤقتة.. فرص عمل مستقرة.. وعندنا أكثر من 150 شركة زراعة تعمل في هذا المشروع.. شركات القطاع الخاص هي اللى تعمل في هذا المشروع.. وكل شركة حسب قدرتها".

 

 

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

