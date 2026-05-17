مستشار خامنئي عن تهديدات ترامب : “ فخ استراتيجي” تدفعه إليه إسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 مايو 2026 03:30 مساءً - اعتبر علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني أن التهديدات التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران تمثل “فخًا استراتيجيًا” تدفع نحوه إسرائيل.

تحذير من كلفة المواجهة

وقال ولايتي إن السقوط في هذا “الفخ” إلى جانب إسرائيل ستكون له كلفة باهظة، في إشارة إلى التداعيات المحتملة لأي تصعيد عسكري جديد في المنطقة.

تشكيك في مصداقية واشنطن بالمنطقة

وأضاف مستشار المرشد الإيراني أن الولايات المتحدة “ستضطر قريبًا للبحث بمصباح عن بقايا مصداقيتها في المنطقة”، في تصعيد جديد للخطاب الإيراني تجاه واشنطن على خلفية التهديدات الأمريكية الأخيرة.

تصاعد الحرب الكلامية بين طهران وواشنطن

وتأتي تصريحات ولايتي في ظل تصاعد التوتر السياسي والعسكري بين إيران والولايات المتحدة، بعد تلويح الرئيس الأمريكي بإمكانية استئناف العمليات العسكرية ضد طهران إذا تعثرت المفاوضات الجارية.



