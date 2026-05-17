دار الإفتاء تعلن بعد صلاة المغرب موعد بداية شهر ذي الحجة 1447 هجريا

دار الإفتاء تعلن بعد صلاة المغرب موعد بداية شهر ذي الحجة 1447 هجريا

مستشار خامنئي عن تهديدات ترامب : “ فخ استراتيجي” تدفعه إليه إسرائيل

مستشار خامنئي عن تهديدات ترامب : “ فخ استراتيجي” تدفعه إليه إسرائيل

وزارة الكهرباء: المواطن يمكنه إنشاء محطة شمسية منزلية وتشغيلها مستقلا

وزارة الكهرباء: المواطن يمكنه إنشاء محطة شمسية منزلية وتشغيلها مستقلا

إيران تكشف تفاصيل الرد الأمريكى على شروطها لإنهاء الحرب .. اعرف ماذا قالت ؟

إيران تكشف تفاصيل الرد الأمريكى على شروطها لإنهاء الحرب .. اعرف ماذا قالت ؟

الكهرباء: أسعار الألواح الشمسية لتركيبها بالمنازل منخفضة والتعريفة مجزية جدا

الكهرباء: أسعار الألواح الشمسية لتركيبها بالمنازل منخفضة والتعريفة مجزية جدا

وزيرة الإسكان: مصر نفذت واحدة من أكبر برامج الإسكان الميسور في المنطقة

وزيرة الإسكان: مصر نفذت واحدة من أكبر برامج الإسكان الميسور في المنطقة

رئيس هيئة الرعاية الصحية يجري زيارة ميدانية إلى «مدينة سيفين – صاديكوف الطبية» بجمهورية تتارستان

رئيس هيئة الرعاية الصحية يجري زيارة ميدانية إلى «مدينة سيفين – صاديكوف الطبية» بجمهورية تتارستان

الإنتاج الحربي يوقع بروتوكول تعاون لتصنيع أجهزة الهايبر باريك محليًا

الإنتاج الحربي يوقع بروتوكول تعاون لتصنيع أجهزة الهايبر باريك محليًا

وزارة الصحة رفع درجة الاستعداد بجميع منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية

وزارة الصحة رفع درجة الاستعداد بجميع منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية

وزير الري يلتقى الوفد الرواندي المشارك في أعمال الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية المشتركة بين مصر ورواندا

وزير الري يلتقى الوفد الرواندي المشارك في أعمال الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية المشتركة بين مصر ورواندا

الرئيسية أخبار مصرية

وزارة الكهرباء: المواطن يمكنه إنشاء محطة شمسية منزلية وتشغيلها مستقلا

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزارة الكهرباء: المواطن يمكنه إنشاء محطة شمسية منزلية وتشغيلها مستقلا

وزارة الكهرباء: المواطن يمكنه إنشاء محطة شمسية منزلية وتشغيلها مستقلا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 مايو 2026 03:30 مساءً - شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة طارق الملا، مناقشات حول ملف التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالمنازل، وذلك خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية للعام المالي 2026/2027، في ضوء تسأول النائبة زينب بشير عضو اللجنة.

 

وخلال الاجتماع، قال أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربائي بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مشروع تركيب محطات الطاقة الشمسية أعلى أسطح المنازل يُعد مشروعا قوميا تدعمه الدولة، مؤكدا أن الوزارة أتاحت منصة إلكترونية تُمكن أي مواطن يرغب في تنفيذ محطة منزلية من التعرف على الشركات المعتمدة والإجراءات والأوراق المطلوبة للتعامل مع شركة التوزيع المختصة.

 

وأوضح "مهينة" أن هناك نظامين لـ استخدام الطاقة الشمسية المنزلية، الأول يتمثل في استهلاك المواطن كامل الطاقة المنتجة من المحطة أو تبادلها مع الشبكة القومية من خلال نظام صافي القياس، والذي يسمح بخصم الطاقة المصدرة إلى الشبكة من استهلاك المشترك.

 

وأضاف  "مهينة" أن الوزارة أصدرت خلال فبراير الماضي قرارا جديدا لتنظيم المنظومة ومنح مزايا للمكون المحلي في تصنيع مستلزمات محطات الطاقة الشمسية، وإعداد تقارير دورية، بما يساعد الدولة على حصر القدرات الفعلية للطاقة الشمسية المركبة على مستوى الجمهورية.

 

وأشار مهينة إلى وجود نظام آخر يتيح للمواطن إنشاء محطة طاقة شمسية مستقلة غير مرتبطة بالشبكة الكهربائية نهائيا، وفقا لاحتياجاته الخاصة، وأكد أن الدولة تعمل على دعم التوسع في نظام صافي القياس، موضحا أن المستهدف الوصول إلى قدرات تبلغ نحو ألف ميجاوات من المحطات الشمسية المنزلية، بينما وصلت القدرات المركبة حاليا إلى نحو 315 ميجاوات على مستوى الجمهورية.

 

وجاءت تصريحات تعقيبا على تساؤل النائبة زينب بشير بشأن موقف الوزارة من دعم استخدام الطاقة الشمسية في المنازل وآليات التوسع فيها خلال السنوات المقبلة، والتعريفة.

 

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

إيران تكشف تفاصيل الرد الأمريكى على شروطها لإنهاء الحرب .. اعرف ماذا قالت ؟

أخبار ذات صلة

0 تعليق