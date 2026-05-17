إيران تكشف تفاصيل الرد الأمريكى على شروطها لإنهاء الحرب .. اعرف ماذا قالت ؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 مايو 2026 03:30 مساءً - كشفت وكالة "فارس" عن تفاصيل رد واشنطن على الشروط الإيرانية في المفاوضات الجارية، لافتة إلى أن واشنطن وضعت 5 شروط رئيسية للموافقة على أي اتفاق محتمل.

ما الذى تضمنته الشروط الأمريكية؟

وتتضمن الشروط الأمريكية عدم دفع أي غرامات أو تعويضات من قبل الولايات المتحدة، وتسليم 400 كيلو جرام من اليورانيوم الإيراني إلى واشنطن، والإبقاء على منشأة نووية واحدة فقط في إيران.

كما تشمل الشروط عدم إعادة حتى 25 % من الأصول الإيرانية المجمدة، وربط وقف الحرب في كل الجبهات ببدء المفاوضات فقط، من دون أي التزام أميركي مسبق بإنهاء العدوان.

ما شروط إيران لإنهاء الحرب؟

في المقابل، اشترطت إيران للدخول في أي مفاوضات تحقيق خمسة شروط لبناء الثقة، أبرزها وقف الحرب في كل الجبهات، وخصوصاً في لبنان، ورفع كامل للعقوبات الأمريكية.

كما تطالب طهران بتحرير كل أرصدتها المجمدة، وتعويض الخسائر الناتجة عن الحرب، إضافة إلى اعتراف واشنطن بحق إيران الكامل في السيادة على مضيق هرمز.

وفى سياق الرد على تهديدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حذر المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: تكرار أي حماقات من واشنطن للتعويض عن فشلها في الحرب سيؤدي لرد أشد قوة، مضيفا إذا نفذ ترامب تهديده بحقنا فستواجه مصالح أمريكا وجيشها سيناريوهات هجومية مفاجئة.

ومن جانبه، أضاف نائب الرئيس الإيراني قائلًا "لن يتمكن العدو من تحقيق أهدافه لصمود مقاتلينا وحضور المديرين الحكوميين والشعب بالميدان"؛ مضيفا أن العدو استهدف خلال الحرب الأخيرة الاقتصاد والبنى التحتية العلمية للبلاد بهدف إضعافها وهو ما فشل فى تحقيقه.

وأضاف قائلًا "سمحنا سابقا بمرور معدات عسكرية كان مقررا استخدامها ضدنا من مضيق هرمز ولن نسمح بذلك مجددا".

وعلى الصعيد نفسه، قال مستشار المرشد الإيراني إن تهديدات ترامب التي تؤججها تل أبيب فخ استراتيجي والسقوط فيه مع إسرائيل كلفته باهظة.