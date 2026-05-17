رئيس هيئة الرعاية الصحية يجري زيارة ميدانية إلى «مدينة سيفين – صاديكوف الطبية» بجمهورية تتارستان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 مايو 2026 03:30 مساءً -

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، زيارة ميدانية إلى «مدينة سيفين – صاديكوف الطبية» بجمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية، وذلك خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي «روسيا – العالم الإسلامي: قازان 2026».

وخلال الزيارة الميدانية، التي رافقه خلالها روبرت فيرديناندوفيتش خاكيمزيانوف، رئيس ديوان وزارة الصحة بجمهورية تتارستان، والدكتورة ريزيدا أحمدوفنا بودروفا، رئيس قسم التأهيل وطب الرياضة بأكاديمية قازان الطبية الحكومية تفقد الدكتور أحمد السبكي مستشفى التأهيل الحركي العصبي بالمدينة الطبية، حيث اطلع على منظومة العمل بالمستشفى وبرامج إعادة التأهيل المتخصصة، خاصة برامج تأهيل المرضى بعد جراحات العمود الفقري، وحالات الشلل الدماغي، واضطرابات الجهاز العصبي والحركي، إلى جانب برامج العلاج الطبيعي والتأهيل الوظيفي المتقدمة.

كما شملت الجولة الاطلاع على أحدث التقنيات العلاجية المستخدمة في برامج التأهيل الحركي والعصبي، وآليات الدمج بين الرعاية الطبية والعلاج الطبيعي والتأهيل الممتد، بما يسهم في تحسين كفاءة الحركة واستعادة القدرات الوظيفية للمرضى ورفع جودة حياتهم بعد التدخلات الجراحية والحالات المرضية المعقدة.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية أن التجربة المتقدمة بمدينة «سيفين – صاديكوف الطبية» تمثل نموذجًا متميزًا في التكامل بين الرعاية العلاجية والتأهيل الحركي والعصبي، مؤكدًا تطلع الهيئة إلى الاستفادة من هذه الخبرات لبدء التعاون وتبادل الخبرات مع المركز الدولى للتأهيل والطب الرياضى بمحافظة الإسماعيلية فور تشغيلها، بما يسهم في دعم خدمات التأهيل الطبي المتخصص داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي اهتمام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتطوير خدمات التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لاستكمال رحلة علاج المرضى بعد التدخلات الجراحية والحالات المرضية المعقدة، مشيرًا إلى أن برامج التأهيل المتقدمة تسهم بشكل مباشر في تحسين جودة حياة المرضى، وتسريع معدلات التعافي، واستعادة القدرات الحركية والوظيفية، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج العلاجية وفق أحدث الممارسات والمعايير الدولية.

هذا، وتجدر الإشارة أن المنتدى الاقتصادي الدولي السابع عشر «روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2026» انطلق بمشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء وممثلي الحكومات والمؤسسات الصحية والاستثمارية من مختلف دول العالم، في واحدة من أبرز المنصات الدولية المعنية بتعزيز التعاون الاقتصادي والصحي بين روسيا ودول العالم الإسلامي.