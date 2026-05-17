مصر تدين استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية بدولة الإمارات وتؤكد تضامنها معها

مصر تدين استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية بدولة الإمارات وتؤكد تضامنها معها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 مايو 2026 05:18 مساءً - تدين جمهورية مصر العربية وتستنكر الاستهداف الذي تعرضت له الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بطائرة مسيرة، والذي أسفر عن اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية.

 

وتؤكد مصر أن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات وقواعد القانون الدولي، وتجدد التأكيد على تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتشدد على موقفها الراسخ والثابت بأن أمن دولة الإمارات وسائر دول الخليج الشقيقة يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

 

 

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

