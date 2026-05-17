تحذير تطورات من «الأرصاد».. القاهرة تسجل 40 درجة في الظل والأجواء شديدة الحرارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 مايو 2026 06:30 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن القاهرة الكبرى تسجل الآن 40 درجة مئوية فى الظل، مع أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية الجافة التى تعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

ومن المتوقع أن تتقدم للمناطق الداخلية مع تقدم الوقت لتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية هناك.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه للمرة الأولى خلال ربيع 2026 من المتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم حاجز 40 درجة مئوية.

ومتوقع اليوم أن تتأثر البلاد برياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة ، كما يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال البلاد والصحراء الغربية حتى القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد ،وقد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق .

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: "هذه طبيعة فصل الربيع حيث التغيرات الحادة والسريعة وأعلى درجات حرارة تسجل خلاله".