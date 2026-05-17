محمود بنتايج يعود لتشكيل الزمالك أمام سيراميكا فى مباراة حسم الدورى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 مايو 2026 06:30 مساءً - يستعيد فريق نادي الزمالك خدمات المغربي محمود بنتايج فى مواجهة سيراميكا المقبلة في ختام منافسات دوري نايل، بعدما غاب اللاعب عن مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة بسبب الإيقاف، بعد تعرضه للطرد فى مباراة الذهاب.

وبات محمود بنتايج جاهزًا للعودة إلى التشكيل الأساسي للفريق الأبيض أمام سيراميكا، خاصة أن الإيقاف كان يخص بطولة الكونفدرالية فقط، ولا يمتد إلى منافسات الدوري، ليصبح اللاعب متاحًا بشكل طبيعي للجهاز الفني بقيادة معتمد جمال في المباراة المقبلة.

وكان فريق اتحاد العاصمة الجزائري قد توج بلقب الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح، عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1-1.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل.