مصر تدين بشدة محاولة استهداف السعودية وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 11:18 صباحاً - أدانت جمهورية مصر العربية بشدة محاولة استهداف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة باستخدام طائرات مسيرة.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وموقفها الثابت والداعم في مواجهة أية تهديدات، معربة عن دعمها لما تتخذه المملكة من تدابير وإجراءات لحماية سيادتها وصون أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.