القومى لتنظيم الاتصالات: لا قطع للإنترنت خلال امتحانات الثانوية العامة

القومى لتنظيم الاتصالات: لا قطع للإنترنت خلال امتحانات الثانوية العامة

وزارة التعليم تعلن موعد امتحان الدور الثانى فى البرمجة لأولى ثانوى

وزارة التعليم تعلن موعد امتحان الدور الثانى فى البرمجة لأولى ثانوى

الرئيس السيسى يصدق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

الرئيس السيسى يصدق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

موانئ أبوظبي تستحوذ على إم بي إس اللوجستية الألمانية مقابل 70 مليون يورو

موانئ أبوظبي تستحوذ على إم بي إس اللوجستية الألمانية مقابل 70 مليون يورو

الاحتفال بمئوية يوسف شاهين في مهرجان كان 2026 يقام مساء اليوم على هامش فعاليات الدورة الـ79 من مهرجان كان السينمائي 2026 Cannes Film Festival المقام حاليا إقرأ المزيد

الاحتفال بمئوية يوسف شاهين في مهرجان كان 2026 يقام مساء اليوم على هامش فعاليات الدورة الـ79 من مهرجان كان السينمائي 2026 Cannes Film Festival المقام حاليا إقرأ المزيد

لحظة عفوية لآسر ياسين وزوجته تشعل السوشيال ميديا تصدر الفنان آسر ياسين وزوجته تريند السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد انتشار مقطع فيديو قص إقرأ المزيد

لحظة عفوية لآسر ياسين وزوجته تشعل السوشيال ميديا تصدر الفنان آسر ياسين وزوجته تريند السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد انتشار مقطع فيديو قص إقرأ المزيد

أخبار اليمن : 3020 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

أخبار اليمن : 3020 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

غزة.. فقدان 76% من أجهزة التصوير الطبي

غزة.. فقدان 76% من أجهزة التصوير الطبي

التخطيط: التوسع في آليات التمويل المبتكر وشراكات القطاع الخاص

التخطيط: التوسع في آليات التمويل المبتكر وشراكات القطاع الخاص

موجة حر قياسية تقفز بأسعار الغاز الأمريكي لأعلى مستوى في 7 أسابيع

موجة حر قياسية تقفز بأسعار الغاز الأمريكي لأعلى مستوى في 7 أسابيع

الرئيسية أخبار مصرية

وزارة التعليم تعلن موعد امتحان الدور الثانى فى البرمجة لأولى ثانوى

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزارة التعليم تعلن موعد امتحان الدور الثانى فى البرمجة لأولى ثانوى

وزارة التعليم تعلن موعد امتحان الدور الثانى فى البرمجة لأولى ثانوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 11:18 صباحاً - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً إلى المديريات التعليمية موضحة أنه في ضوء حرص الوزارة، على مواكبة التطور التكنولوجي واكتساب مهارات التكنولوجيا الحديثة باعتبارهما ضرورة حتمية فى ظل المتغيرات العالمية ، وإدخال مواد حديثة تلبي متطلبات سوق العمل، وهو ما تسعى الوزارة إلى ترسيخه فى مهارات طلاب الصف الأول الثانوي عبر تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، فقد تقرر إتاحة امتحان الفرصة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوي الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان العملي للفصل الدراسي الثاني عبر منصة كيرو (QUREO) ؛ للحصول على شهادة البرمجة الدولية وفق الجدول الآتى:

 

- الثلاثاء 2 يونيو 2026 : في محافظات الجيزة - الشرقية - الاسكندرية - البحيرة - سوهاج - المنيا - بني سويف - قنا - الاقصر - الاسماعيلية - اسوان - بورسعيد - جنوب سيناء

 

- الاربعاء 3 يونيو 2026 : القاهرة - القليوبية - الدقهلية - الغربية - كفر الشيخ - المنوفية - الفيوم - اسيوط - دمياط - شمال سيناء - البحر الاحمر - السويس - مطروح - الوادي الجديد

 

- وذلك وفق الضوابط المعلن عنها سابقا علما بأنه سيتم موافاة كل مجموعة من المحافظات سالفة الذكر بالجدول المبين بكلمة السر الخاصة بيوم الامتحان لاحقا.

 

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

أخبار ذات صلة

0 تعليق