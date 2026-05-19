وزارة التعليم تعلن موعد امتحان الدور الثانى فى البرمجة لأولى ثانوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 11:18 صباحاً - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً إلى المديريات التعليمية موضحة أنه في ضوء حرص الوزارة، على مواكبة التطور التكنولوجي واكتساب مهارات التكنولوجيا الحديثة باعتبارهما ضرورة حتمية فى ظل المتغيرات العالمية ، وإدخال مواد حديثة تلبي متطلبات سوق العمل، وهو ما تسعى الوزارة إلى ترسيخه فى مهارات طلاب الصف الأول الثانوي عبر تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، فقد تقرر إتاحة امتحان الفرصة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوي الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان العملي للفصل الدراسي الثاني عبر منصة كيرو (QUREO) ؛ للحصول على شهادة البرمجة الدولية وفق الجدول الآتى:

- الثلاثاء 2 يونيو 2026 : في محافظات الجيزة - الشرقية - الاسكندرية - البحيرة - سوهاج - المنيا - بني سويف - قنا - الاقصر - الاسماعيلية - اسوان - بورسعيد - جنوب سيناء

- الاربعاء 3 يونيو 2026 : القاهرة - القليوبية - الدقهلية - الغربية - كفر الشيخ - المنوفية - الفيوم - اسيوط - دمياط - شمال سيناء - البحر الاحمر - السويس - مطروح - الوادي الجديد

- وذلك وفق الضوابط المعلن عنها سابقا علما بأنه سيتم موافاة كل مجموعة من المحافظات سالفة الذكر بالجدول المبين بكلمة السر الخاصة بيوم الامتحان لاحقا.