القومى لتنظيم الاتصالات: لا قطع للإنترنت خلال امتحانات الثانوية العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 11:18 صباحاً - أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتم قطع خدمة الإنترنت خلال فترة انعقاد امتحانات الثانوية العامة، مشددا على التزام الدولة المصرية بالقوانين والمواثيق الدولية المنظمة لحرية الاتصالات واستخدام شبكة الإنترنت.

مناقشات برلمانية لضبط الامتحانات

وخلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، وبحضور المهندس محمد شمروخ، جرى التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان سير امتحانات الثانوية العامة في أجواء من الانضباط الكامل، بما يحقق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

حسم الجدل بشأن قطع الإنترنت

وخلال الاجتماع تساءل رئيس اللجنة عن ما أثير بشأن إمكانية قطع الإنترنت بمحيط لجان الامتحانات، إلا أن رئيس الجهاز نفى ذلك بشكل قاطع، مؤكدا أن مصر تحرص على استقرار خدمات الاتصالات وعدم اللجوء إلى إجراءات استثنائية مثل قطع الإنترنت.

حلول تقنية لمواجهة الغش

وأوضح شمروخ أن الدولة تمتلك من الإمكانات التقنية والإدارية ما يؤهلها لتأمين الامتحانات ومواجهة محاولات الغش الإلكتروني، دون التأثير على خدمات الإنترنت، مشيرًا إلى أن الحلول الأكثر فاعلية تشمل تشديد الرقابة داخل اللجان، وتطوير وسائل التفتيش، واستخدام تقنيات حديثة للكشف عن السماعات والأجهزة الإلكترونية.

الحفاظ على مصالح المواطنين

وشدد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن انتظام خدمات الإنترنت يمثل أولوية، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية، مؤكدا أن تعطيل الخدمة قد يؤثر على مصالح المواطنين والمؤسسات.